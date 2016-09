Nas intensas reuniões nos Bairros Itaúna I, II, Paulo Corrêa e União, o candidato a prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia (PSDB), acompanhado do vice, Tony Medeiros (PSL) destacou o compromisso de reconstruir Parintins, transformando-a em uma cidade para se viver, amar e se orgulhar. “Quando terminou o nosso governo, Parintins virou um caos. Por isso, eu e o Tony estamos voltando para cuidar bem das pessoas. Vamos reconstruir Parintins, botando dinheiro na economia local, gerando emprego e oportunidade de trabalho, além do curso de Medicina para o nosso povo”, afirmou Bi Garcia.

Nos bairros, os candidatos da coligação “Pra Parintins Voltar a Avançar”, ouviram os anseios dos moradores e Garcia enalteceu os trabalhos feitos em seu primeiro governo à frente da Prefeitura. “Esses quatro bairros foram os mais beneficiados em meu primeiro governo, com a compra de 1.300 lotes de terras dada à população, assim como água encanada direto nas torneiras, asfaltamento, extensão da rede elétrica, implantação do Centro de segurança Major Pacheco, Centro do Idoso Pastor Lessa, Centro de Telemedicina, Centro de Saúde Dr. Aldrin Verçosa, Escola Luz do Saber, iluminação de todos os campos de futebol, além da maior escola de Parintins, Irmã Cristine”.

Obras inacabadas



Bi prometeu terminar as obras que iniciou e segundo ele, de forma irresponsável, ou por birra, o atual prefeito não concluiu, como a Orla que inicia na Ponte Amazonino Mendes e termina no Bairro União transformando-a em um ponto forte da economia, como é a Francesa. A Praça de Esporte e Cultura no Bairro União, que inclui no projeto Ginásio Poliesportivo, Quadra de skate, Praça de Alimentação, Biblioteca, Cinema, além do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). “Vamos retomar todas as grandes obras que não conseguimos concluir em nosso primeiro governo, gerando emprego na construção civil, devolvendo os benefícios que nós trouxemos para o povo de Parintins”, reafirmou.

O Candidato Tucano cita, dentre os muitos projetos, a transformação da quadra da Escola Irmã Cristine em um Ginásio Poliesportivo, além da implantação de uma “Cidade da Criança” dentro do Bairro Itaúna II.

“No nosso governo cuidávamos dos parintinenses desde a grávida, com a Michele entregando o Kit Bebê, assim como as crianças, jovens, adultos e dos idosos”, finalizou Bi Garcia.

Na terça-feira, 13, um comício será realizado ao lado do Campo dos Carroceiros com a presença do candidato a prefeito pela coligação “Pra Parintins Voltar a Avançar”, Bi Garcia e do vice Tony Medeiros, além dos mais de 130 vereadores.

Kedson Silva/JI