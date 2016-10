ESTAGIÁRIOS VER-SUS VISITAM DEPENDÊNCIAS DO DSEI PARINTINS

A gestora Lanira Garcia os recebeu e apresentou o trabalho que o distrito vem desenvolvendo nas UBS e pólos em áreas indígenas.

Acadêmicos da UFAM e técnicos do instituto Biomed na área da saúde, estiveram realizando uma visita técnica ao Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI/Parintins) na tarde de quarta-feira (19). A gestora Lanira Garcia os recebeu e apresentou o trabalho que o distrito vem desenvolvendo nas UBS e pólos em áreas indígenas. A farmacêutica Shirly Rodrigues esclareceu os trabalhos desenvolvidos, como junto a Relação Nacional dos Medicamentos (RENAME) e capacitações realizadas com os profissionais em saúde indígena.

A acadêmica em Farmácia da UFAM de Itacoatiara Ândria Tavares parabenizou a equipe pelo trabalho desenvolvido e por saber que o estoque de medicamentos do distrito está abastecido. Reidevandro Machado um dos organizadores do projeto, disse que uma evolução aconteceu no distrito no decorrer dos anos, hoje vê uma melhor estrutura em prol a saúde.

O PROJETO

VER-SUS (Vivencias e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde) é um projeto estratégico do Ministério da Saúde em parceria com a Rede Unida que acontece desde 2002, com foco na formação de trabalhadores para o SUS. Os Estágios e Vivencias constituem importantes dispositivos que permitem aos participantes experimentarem um novo espaço de aprendizagem no próprio cotidiano de trabalho das organizações e serviço de saúde. Os integrantes irão debater sobre os locais visitados em seguida desenvolver um relatório para cada instituição.

