Com o pensamento de mudança e de compromisso de lutar pelo povo de Parintins na Câmara Municipal, a empresária Maria Alencar, mais conhecida como “Nêga”, pôs seu nome como candidata a vereadora na coligação “A força que vem do povo” na eleição de domingo, 2 de outubro. “Quero ser vereadora para representar o povo de forma transparente. Acredito que está na hora de mudarmos esse cenário político que existe na Câmara, elegendo pessoas que realmente tem compromisso com a população”, disse Nêga.

Propostas



Dentre suas propostas, a candidata do PSD, frisa a “fiscalização em primeiro lugar, porque vereador de verdade é fiscal das verbas que entram no município, assim como implantar projetos para a geração de emprego e renda, além de lutar por melhoria na educação e incentivar o esporte local”.

Campanha

Ela disse que começou sua campanha implantando o amor por Parintins, pelo povo. “Esse amor e esperança que eu plantei, cresce em cada caminhada, em cada rua, em cada família que me ouve”, destacou.

A empresária enaltece que “a descrença política de hoje, me deu a oportunidade de implantar uma política nova dentro de Parintins, levando uma política da esperança, diante de tanta descrença que foi plantada no passado, mas acredito que futuramente a cidade tenha novas lideranças”.

Candidato a Prefeito



“Eu estou nessa caminhada com Deus e o povo, mas isso não significa que vou ser oposição, porque realmente o que a gente precisa é buscar justiça. Eu vou ser parceira do prefeito que vencer e amiga do povo”, comenta Maria Alencar.

“Desejo sorte aos cinco candidatos a prefeito. Eu tenho certeza que são grandes nomes que diante dessa descrença terá uma grande responsabilidade diante do povo. Vamos cobrar independente de quem seja e também desejo sorte aos 202 candidatos a vereadores e que eles se sintam vitoriosos porque a caminhada foi árdua e que Deus abençoe a todos e que ganhe quem tem as melhores propostas e realmente trabalhe para o povo”, finalizou a Candidata.

Kedson Silva/JI