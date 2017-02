Escolas de Parintins debatem e se manifestam contra exploração de crianças no Carnaval

A campanha “Brinque o Carnaval, mas não brinque com o direito das crianças e adolescentes” foi a temática explorada por professores e alunos da rede estadual, durante a semana. A mobilização escolar que teve seu encerramento na sexta-feira, 24, foi realizada em parceria com Coordenadoria de Educação da Seduc na cidade e o Conselho Tutelar, visando a prevenção dos problemas causados pela participação de crianças e adolescentes no período carnavalesco.

Durante a semana, gestores e professores colheram opiniões dos estudantes que se manifestaram através de cartazes e debateram as várias formas de violação dos direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA.

A gestora da Escola Dom Gino Malvestio, Maria de Jesus Machado, avaliou a mobilização estudantil como positiva, pois”existem muitos menores de idade que vão para o carnaval desacompanhados de responsáveis e por conta de uso de drogas e consumo de bebidas alcoólicas, existem adultos que se aproveitam para violar seus direitos”.

A Gestora comenta que o trabalho infantil e a exploração sexual foram as violações de maior destaque entre os alunos. “O período do carnaval não trás só diversão, vem acompanhado de situações que geram problemas sociais graves. Essa mobilização é para alertar e conscientizar os nossos alunos sobre os direitos das crianças e adolescentes violados no período do carnaval, principalmente os mais debatidos: trabalho infantil e exploração sexual”, destacou.

Atenção Especial

O aluno Rielison Silva comentou que “esse é um problema social muito sério que acontece em todo o Brasil e que precisa de atenção especial por parte das nossas diversas autoridades, principalmente na nossa cidade, no carnaval e no festival”.

Ele acredita que, “na maioria dos casos, os pais que colocam seus filhos menores de idade para vender algo, ou um (a) menor vir a se prostituir, é mais por uma questão de necessidade financeira mesmo; outras por dependência química, e existem pessoas que se aproveitam dessas necessidades e dessas fragilidades”.

Participação

Maria de Jesus acrescenta que “não estamos dizendo que eles não podem ir prestigiar o carnaval. Eles podem sim, mas não sozinhos, sempre ir acompanhado dos pais ou de algum responsável, e que eles não precisam usar drogas ou ingerir bebida alcoólica para brincar o carnaval”.

Destacando algumas programações de encerramento. Na tarde de sexta-feira os alunos da Escola Senador Álvaro Maia (Estadual), saíram em caminhada por algumas ruas do centro da cidade. No Centro Educacional de Tempo Integral, CETI, na Escola de Tempo Integral Brandão de Amorim e na Escola São José Operário, professores e alunos realizaram bailes de Carnaval nos próprios Educandários. Na Escola Dom Gino Malvestio, leitura de opiniões alunos e debates marcaram o encerramento da campanha.

