Escola de Artes do Caprichoso iniciou matrículas de novos alunos

Depois de 2 anos e 6 meses paralisada, a Escola de Artes Irmão Miguel de Pascalle, reabrirá as portas, e na manhã desta segunda-feira,16, iniciou as matriculas para novos alunos no curral Zeca Xibelão. De acordo com a gestora da escolinha, Iracema Hatta, “cerca de quase 600 vagas estão sendo disponibilizadas nas oficinas de desenho, charango, percussão, violão, vime, pintura em tela, dança, capoeira, escultura, teclado, flauta, informática, pintura em tecido e artesanato”.

Segundo Iracema Hatta, “a escola de artes atenderá novos alunos na faixa etária de 7 a 18 anos. No ato da matricula, para os alunos menores de idade, os pais tem que ter em mãos, as copias do RG e CPF do responsável, declaração escolar da criança, 2 fotos 3×4 e comprovante de residência. Aos maiores, as cópias dos próprios documentos”.

A gestora comunica que as vagas são limitadas, mas as oficinas que não preencherem o número de vagas, elas vão estar disponíveis até o final da semana. “As aulas terão início no dia 06 de março e funcionará nos turnos matutino e vespertino, sendo que a entrada pela manhã será às 7:30h e a tarde às 14h, mas existe um projeto em andamento para que a escolinha funcione no período da noite com cursos profissionalizantes”, explicou.

O presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá manifesta que “é com muita alegria que iniciamos as inscrições. É mais um projeto de campanha sendo realizado. Eu volto a repetir, estou sempre procurando fazer o melhor para o Boi Caprichoso e principalmente para o sócio e para os torcedores azulados”.

Funcionamento

Para manter a escola funcionando, Babá Tupinambá diz que “é muito importante que o sócio pague as suas mensalidade, porque todo o dinheiro arrecadado será destinado a escolinha para manutenção, compra de novos materiais por exemplo”.

O Presidente informa ainda que “nessa reforma do curral, dois boxes, um de alimentação e outro de artesanato, serão de responsabilidade da escolinha de arte, para expôr os trabalhos realizados e venda. Quanto as oficinas de dança e percussão serão apresentados na tarde alegre, assim os sócios, torcedores, pais ou responsáveis de alunos, vão poder acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos executados dentro das oficinas”.

