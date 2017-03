Equipe Sempa faz visita técnica em matadouros, graxarias e empresas de curtume

Seguindo a agenda de visitas técnicas, a equipe da Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento visitou matadouros, graxarias e empresas do ramo de curtume nos municípios de Manacapuru, Iranduba e Presidente Figueiredo, visando adquirir novos conhecimentos para serem aprimorados no Matadouro Frigorífico Osório Melo.

Em Manacapuru, o grupo coordenado pelo secretário Edy Albuquerque e subsecretário Lúcio Kimura constatou as novidades do sistema de abate do abatedouro frigorífico Mafrico, que atua com modernos equipamentos de resfriamento de carnes, higienização, recursos humanos para operacionalizar o sistema, tratamento de efluentes e o destino dos resíduos sólidos e orgânicos do abatedouro.

No município de Iranduba a equipe esteve na empresa Solimões que trabalha no ramo de graxaria recebendo os resíduos sólidos orgânicos dos abatedouros dos municípios no entorno da cidade de Manaus. A empresa opera com novo sistema de coleta e manufaturamento dos resíduos sólidos orgânicos. A Prefeitura de Parintins está pesquisando formas de aproveitamento de subprodutos e resíduos e instalar uma graxaria para trabalhar na produção de sebo, gordura, farinhas de carne e de ossos, a partir de materiais gerados pelo abate de animais do matadouro Osório Melo.

Na empresa MSX Agro Industrial, que trabalha no ramo de curtume no município de Presidente Figueiredo, o secretário Edy Albuquerque e sua equipe conheceram as instalações e as novas tecnologias empregadas no beneficiamento de couros. A empresa recebe material de vários municípios do Estado do Amazonas e poderá estabelecer parceria para comprar o couro produzido em Parintins.

