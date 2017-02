Entulhos aquáticos ameaçam navegação

O alerta é do agente da Capitânia dos Portos local, Capitão-tenente, Marcelo Barrios Lúcio.

Segundo Marcelo Barrios, “observamos que com a cheia do rio, estão descendo muito lixo fluvial, como toras e troncos de árvores, então a atenção agora tem que ser redobrada para evitar acidentes. O problema é tão grave que uma dessas toras furou a balsa de ferro do porto. Se essas toras conseguem furar a balsa, imagina um barco de madeira, por exemplo”.

O agente informa que é proibido alguns tipos de embarcações como barco de recreio, por exemplo, viajarem durante a noite. “Nas inspeções navais a noite, detectamos vários rabetas e várias embarcações viajando nesse turno, mandamos parar, orientamos que é proibido e fazemos voltar. As pessoas tem que se programar para saírem de dia e chegarem de dia em seus destinos. Eu vejo essas viagens à noite como suicídio”, manifestou.

Entulhos no Porto

De acordo com Barrios, “o porto é seguro por cerca de 18 amarras, dez na balsa e oito na ponte que vão até o fundo. Esse lixo acumulado causa pressão nas treliças e na balsa podendo quebrar uma dessas correntes. Se essas amarras arrebentarem o porto vai embora, causando prejuízo e um dano ainda maior”.

Prevendo isso, existe um rebocador que está fazendo a passagem ou retirada desses trocos e galhos todos os dias, evitando que ele se acumule e venha a dar mais prejuízos.

Reabertura

Lúcio comunica que “eu e o secretário Mateus Assayag estamos trabalhando em conjunto, verificando algumas pendências que estão faltando, mas a maior preocupação agora é esse furo na balsa. Vai ter que vir uma empresa de Manaus para fazer uma solda por fora da balsa, já que por dentro a pressão da água não vai deixar e não sei quanto tempo vai demorar para chegar esses equipamentos”.

O oficial afirma que primeiro tem que terminar essa parte de manutenção, depois virá a Parintins um técnico da empresa Auto Chip que é a certificadora que vai dar o aval ao DNIT, dando autorização para voltar a funcionar. “Após isso, a DPC (Diretoria de Portos e Costas)vai emitir um laudo de 180 dias para poder fazer a emissão dos três certificados que estão faltando e que está vencido desde o dia 07 de dezembro de 2015”, reafirmou.

“Estou acompanhando a boa vontade e dedicação da Prefeitura em reabrir o porto, mas mesmo com a obra concluída, com todos os reparos feitos, o porto só será liberado após o DNIT me apresentar os três certificados, ai sim, faço a portaria de liberação. Pois a responsabilidade de zelar pela segurança é minha”, finalizou o Capitão-Tenente.

