Energia elétrica: Assentados denunciam prejuízos com apagões

“O homem do interior merece respeito”. Essa é a manifestação do líder comunitário Sérgio Muniz, quanto aos racionamentos de energia elétrica que vêm prejudicando os moradores da região da Gleba Vila Amazônia.

De acordo com Sérgio Muniz, “falta d’água nas torneiras, perda de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e de produtos agrícolas que precisam de congelamento são alguns dos prejuízos deixados pelo péssimo serviço oferecido pelo programa Luz para Todos”.

O líder Comunitário afirma que “eu mesmo já tive duas geladeiras queimadas, em decorrência dessa ida e vinda de energia elétrica, além da falta de água potável que atinge toda a região, pois se não há luz, não há água”.

Segundo ele, “há vários dias, estamos sofrendo com esse problema de racionamento, estamos até dormindo na escuridão e não tomam nenhuma providência, nem nos comunicam sobre o que está acontecendo e até quando vamos ficar convivendo com essa situação”.

Ministério Público

Muniz comentou que como ninguém não diz nada aos moradores que são os mais prejudicados, “vamos tomar providências para tentar melhorar os serviços. Nós moradores estamos nos reunindo, fazendo campanha para levar o problema ao conhecimento do Ministério Público para que algo seja feito”, disse.

Sérgio enaltece que “temos que trabalhar todos os dias para produzir, mas nessa situação só estamos tendo prejuízos, pois muitos dos nossos produtos precisam de congelamento. Estamos cobrando, vamos ao Ministério Público junto com as lideranças, exigir uma energia elétrica de qualidade para o homem do interior. Do jeito que está não pode ficar, pois esses racionamentos atinge todas as regiões da Gleba”.

