Encontrado corpo de menino desaparecido em Barreirinha

Após quatro dias de buscas, a equipe do Corpo de Bombeiros de Parintins conseguiu encontrar por volta das 8h desta quinta-feira,11, o corpo do barreirinhense Pedro Henrique dos Santos, de 9 anos de idade. Segundo informações da equipe da 3º CIBM formada pelos militares: Sd Aguiar, Gv Geandro, Gv Sednem e Sr Audo Gavião, condutor da lancha Lohayne, “o corpo do menor foi encontrado a deriva no Rio Paraná do Ramos, em elevado estado de decomposição, a uma distância de aproximadamente 15km da sede de Barreirinha próximo a comunidade do Tutira”.

Eles acrescentaram que “após o corpo resgatado, ele foi ensacado e tranportado até a cidade de Barreirinha onde foi entregue aos familiares. Dando assim por finalizada com êxito as buscas e resgate”. Pedro Henrique desapareceu na tarde de domingo, 7, enquanto tomava banho na companhia de familiares na orla da cidade de Barreirinha, local conhecido como Porto 22.

Kedson Silva/JI

Fotos: Corpo de Bombeiros

