EMTT inicia ação preventiva no trânsito da Ilha de Parintins

A cobrança do uso de capacete do condutor e do carona, além da retirada de menores dirigindo veículos motorizados são os objetivos da ação preventiva desenvolvida pela Empresa Municipal de Trânsito e Transporte, EMTT, com apoio da Polícia Militar desde segunda-feira, 16, nas ruas da Ilha, principalmente no centro da cidade.

De acordo com o diretor da EMTT, Álvaro Cerdeira, conhecido Tenente Cerdeira, “estamos realizando desde segunda-feira uma ação preventiva e de orientação quanto a importância do uso correto do capacete e retirando das ruas de menores dirigindo veiculos”.

Cerdeira explica que “o condutor, ao ser abordado sem o capacete, o veículo será retido e só será liberado quando ele (condutor) apresentar um capacete. Primeiramente vamos fazer essas cobranças sem multar, sem prender, apenas exigindo o uso e correto do assessorio, pois ele ajuda a salvar vidas”.

O Diretor da EMTT pede contribuição da população e “para evitar constrangimento, peço que a população volte a usar o capacete”. Quanto aos menores conduzindo veículos, ele afirma que “a outra cobrança é quanto aos muitos veículos que estão circulando sendo conduzido por menores. Se abordados, as motos serão retidas e os pais desses menores serão responsabilizados”.

Álvaro Cerdeira pede aos pais que fiscalizem e orientem seus filhos para não pegarem veículos e nem estar na carona de veículos que estejam em poder de menores. “Já é proibido um adulto dirigir um veículo não habilitado, um menor é mais complicado ainda”, manifestou.

Segundo Cerdeira, “nesse primeiro momento pedimos compreensão da população. Precisamos de um pouco de tempo para arrumar a cidade. Vamos cuidar do nosso trânsito, buscar sinalizar a cidade, criar estacionamentos para moto-táxi. Não vamos só cobrar, vamos dar condições aos condutores, estruturando o trânsito”.

Quanto aos agentes de trânsito, o Diretor comenta que eles (agentes) permanecerão por 60 dias e depois acontecerá um seletivo. “Assim sim a EMTT terá um efetivo para atuar definitivamente na cidade”, disse.

