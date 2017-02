EMTT fará fiscalização rigorosa em bicicletas elétricas

Para coibir a circulação de bicicletas elétricas que não estejam de acordo com o que regem as leis de trânsito, a Empresa Municipal de Trânsito e Transportes de Parintins (EMTT) intensificará a fiscalização desse tipo de veículo a partir desta semana.

Conforme a direção da EMTT, as ações de orientação e fiscalização junto a condutores de bicicletas elétricas seguem orientações do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (DETRAN). O Detran orienta que aumente-se a quantidade de operações nas ruas para coibir o trânsito de bicicletas em situação irregular pelas ruas de Parintins.

De acordo com o diretor da Empresa Municipal de Trânsito e Transportes, Álvaro Cerdeira, é preocupante a forma como as bicicletas elétricas circulam e são conduzidas nas vias de toda a cidade. “É um problema sério, porque os menores vão para as vias públicas à noite com celular no ouvido, bicicletas totalmente no escuro, sem identificação luminosa”, comenta.

Cerdeira também anuncia que nas operações também será cobrado o uso obrigatório de capacete por condutores e passageiros das bicicletas. “Queremos chamar a atenção dos pais porque todos os condutores de bicicleta elétrica terão que usar capacete. Tanto o condutor quanto o carona. Todos as bicicletas que forem abordadas pelo agente de trânsito, que não seguem as leis de trânsito, vão ser recolhidas no pátio e só vão sair depois de repor esse problema”, evidencia.

Além da intensificação da fiscalização nas bicicletas elétricas, a EMTT dará prosseguimento às orientações dadas aos condutores de motocicletas nos pontos de maior movimentação da cidade. A previsão da empresa é que até o mês de março seja aumentado o efetivo de guardas de trânsito e o número de operações seja multiplicado.

Prefeito visita Escola Charles Garcia e anuncia investimentos para o educandário

O prefeito de Parintins, Bi Garcia juntamente com o secretário de Obras Mateus Assayag, vistoriou na manhã desta terça feira, (31) a escola Municipal Charles Garcia. Durante a visita foram feitos levantamentos para construção de um ginásio poliesportivo e um refeitório para escola.

Segunto o secretário de Obras Mateus Assayag, a secretaria está trabalhando em cima desses levantamentos. “Será mais um espaço estruturado para o lazer, esporte, que beneficiará os alunos, assim como os jovens e todos aqueles que tiverem interesse de praticar esporte”, disse o secretário.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, a educação sempre foi prioridade na sua gestão. “A educação é uma área que sempre priorizamos. Nós construímos e entregamos escolas municipais em Parintins, e hoje estamos realizando essas visitas e verificando as adequações que devem ser feitas”, ressaltou o prefeito.

São projetos que visam melhorar a educação de crianças e jovens parintinenses.

Bi Garcia apresenta novo diretor clínico do Hospital Jofre Cohen

O prefeito Bi Garcia apresentou na manhã de segunda, (30), o novo diretor clínico do Hospital Jofre Cohen, em reunião com médicos que atuam em Parintins. O novo diretor é o médico Paulo Roberto Pires de Souza. Ele visitou a área interna do Hospital, acompanhado pelo vice prefeito Tony Medeiros, pelo secretário de Saúde Ronaldo Cardoso e pela subsecretária Daízes Pimentel.

Paulo Roberto disse que é um bom momento para iniciar o trabalho na cidade. “É um momento vibrante. Senti nos funcionários muita vontade de trabalhar. Minha atuação será no sentido de estabelecer melhorias no que se refere a protocolos de atendimento e dar condições de trabalho aos servidores para que possam oferecer serviços de qualidade a população”, disse o diretor.

Paulo Roberto Pires de Souza tem um curriculum extenso de atuação na área da saúde. Natural do estado de São Paulo, ele escolheu vir para a Amazônia desempenhar seu trabalho. Ele é médico especialidade em Medicina do Trabalho e em Gerência de Hospitais. A formação lhe deu condições para atuar em várias cidades da Amazônia.

Comunicação/PMP

