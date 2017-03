Emoção, desfile e beleza na abertura da quarta rodada da Copa Alvorada de Futsal

Além dos cinco jogos emocionantes válidos pela abertura da quarta rodada da competição realizados nesta quinta-feira, 16, a noite de disputa esportiva abriu espaço para a primeira eliminatória do concurso rainha da Copa Alvorada de Futsal.

A quadra do ginásio de esportes Elias Assayag se transformou em passarela para o desfile das cinco candidatas, representantes das equipes do Palmeiras Zé Açú, Carmo Parintins, Perebas Futsal, Casa Sony e Faro que buscam em 2017 a coroa de rainha da XX edição da Copa.

Nos confrontos femininos, PEC Parintins e Fênix Futsal venceram seus jogos e deram um grande passo rumo a segunda fase da competição. Na primeira disputa masculina, o Palmeiras Zé Açú goleou o time do Irmã Sá por 5 a 2 e agora soma 4 pontos e se mantém com chance de classificação para a próxima fase. O segundo jogo que terminou empatado em 2 a 2, garantiu classificação antecipada ao Perebas Futsal e também deixou o Carmo Parintins na luta por uma das vagas a próxima fase.

Ao término da segunda partida, diante de aplausos e gritos incentivados por familiares, amigos e torcedores, as cinco candidatas a rainha da Copa Alvorada mostraram durante o desfile muito charme, beleza e simpatia na primeira eliminatória do concurso.

Na análise dos três jurados da noite, se destacaram e continuam na disputa pelo reinado, as candidatas: Anny Santos (Perebas Futsal), Mayara Oliveira (Faro), Gessica Rodrigues (Palmeiras Zé Açú) e Liria Estefani (Casa Sony).

Após o desfile, aconteceu o último confronto da noite, entre a equipe de Faro e Casa Sony. Apesar de um jogo emocionante, a partida terminou empatada em 0 a 0.

A quarta rodada prossegue na terça-feira, 21, com os jogos entre Fênix Futsal x Vitória Parintins e Flamengo contra Real Santistas pelo feminino. Na partida masculina se enfrentam: Atlético São Francisco e Esporte Caprichoso, The Red Devils X Atlético Nhamundá e finalizando a rodada, jogam Atlético Caburi e Clube da Bola, assim como mais uma eliminatória do concurso a rainha do evento esportivo.

Kedson Silva/JI

Foto: Graciane Marinho/Sistema Alvorada

