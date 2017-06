Em primeiro ensaio técnico, itens do Caprichoso demonstram segurança nas evoluções

Conselho de Arte e diretoria fazem avaliação de arena para aprimorar a apresentação dos itens individuais e coletivos, de acordo com o subtema de cada noite.

Apresentador seguro, galera apaixonada, Marujada de Guerra preparada e demais itens oficiais em sintonia com o tema “A Poética do Imaginário Caboclo”. Assim foi o primeiro ensaio técnico do Boi-Bumbá Caprichoso no Curral Zeca Xibelão, na noite desta quarta-feira, 21, em preparação a disputa do 52º Festival Folclórico de Parintins, nos dias 30 de junho, 01 e 02 de julho. O apresentador Edmundo Oran demonstrou segurança e conhecimento ao apresentar cada item para a evolução.

A menos de duas semanas para a grande festa na arena do Bumbódromo, o ensaio técnico tem por objetivo aprimorar a apresentação dos itens individuais e coletivos, de acordo com o subtema de cada noite. Conforme o presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, principalmente, marca tempo do repertório musical e dar uma prévia do que o Conselho de Arte e diretoria preparam para apresentar durante o espetáculo nas três noites de festival.

O diretor artístico do Boi Caprichoso, Zandonaide Bastos, enfatiza que o ensaio é de avaliação de arena e assegura que o bumbá está focado na vitória. “Nós passamos uma das noites do Caprichoso completa com o tempo de apresentação com todos os itens em evolução. Então, foi um trabalho criterioso e com cuidado para que a gente perceba todos os detalhes possíveis e ajuste para uma disputa, digamos assim, tecnicamente perfeita”, afirma.

O trabalho com o repertório musical foi realizado ao longo de três meses, com ensaios técnicos da Marujada de Guerra. “Eu pude perceber que o Caprichoso realmente não está preparado para se apresentar e sim para ganhar esse festival. Saio daqui com o sentimento de dever cumprido, principalmente parabenizo todos que participaram desse primeiro ensaio de uma forma sensacional. Temos agora que trabalhar detalhes e ajustar para sairmos empolgantes e surpreendermos. Essa é a marca do Boi Caprichoso”, descreveu.

O curral ficou lotado de torcedores e curiosos do boi contrário. A galera balançou ao som da toada tema “A Poética do Imaginário Caboclo” e “Povo Festeiro da Ilha”. Nem a chuva, que insistia em cair no curral, fez a galera arredar o pé e mais uma vez se tornou combustível para o curral Zeca Xibelão estremecer. Um dos momentos mais aguardados foi a apresentação das tribos indígenas, que deram um show de coreografia durante a execução das toadas “Terra de Bravos”, “Templos de Ouro” e “O Cativo”.

Com o timbre inconfundível do levantador de toadas David Assayag, a apresentação da Sinhazinha da Fazenda, Valentina Cid, Porta-Estandarte, Marcela Marialva, Rainha do Folclore, Brena Dianná, Cunhã-Poranga, Marciele Albuquerque, e Pajé, Netto Simões, arrancaram aplausos do torcedor apaixonado a cada evolução na arena do curral. O casal de Pai Francisco e Mãe Catirina, Felipe Camelo, e Ádria Barbosa, encenaram o Auto do Boi. A desenvoltura do Apresentador, Edmundo Oran, e do Amo do Boi, Prince do Caprichoso, também foi marcante nas duas horas e meia de ensaio técnico.

Satisfeito e emocionado com o trabalho preparado desde o mês de setembro de 2016, o presidente do boi, Babá Tupinambá, reforçou que o Caprichoso está 100% focado na apresentação de arena em busca do título. “O que foi visto aqui hoje não é nem metade do que mostraremos no Bumbódromo. Temos a missão de fazer o Caprichoso campeão e isso será concretizado. Digo mais uma vez a nação azul e branca que o Caprichoso está lindo, grandioso e audacioso”, assegurou.

Nesta quinta-feira, 22, acontece mais um ensaio técnico no curral Zeca Xibelão para passagem completa de mais uma das noites do espetáculo “A Poética do Imaginário Caboclo”, a partir das 21h. No dia 24, sábado, será realizada a inauguração do Centro de Treinamento dos Itens (CTI), que recebe o nome da jornalista e ex-cunhã-poranga, Daniela Assayag. No mesmo dia, a nação azul e branca invade as ruas de Parintins para mais um tradicional Boi de Rua do Caprichoso.

Fotos: Glenda Dinely e Pitter Freitas

