Em Parintins, Polícia Civil apreende arma de fogo da própria corporação em poder de Empresário.

Uma ação de investigadores da Polícia Civil da cidade chegou no paradeiro e na apreensão de uma arma de fogo da própria corporação. De acordo com o investigador José Maria Castro, “recebemos uma denúncia anônima na delegacia. O delegado pediu uma investigação mais detalhada e conseguimos localizar a arma que para nossa surpresa é uma arma da Polícia Civil de instituição aqui do Amazonas, com símbolo e tudo, que estava em poder de um empresário local que não vamos divulgar o nome porque foi aberto um inquérito policial para apurar como ele (empresário) conseguiu a arma”.

Sobre os procedimentos tomados, o Investigador comenta que o empresário foi ouvido na delegacia e notificado para retornar para esclarecer mais detalhes. Outro passo, será dado pelo delegado da DPI (Departamento de Polícia do Interior) que está aqui na cidade organizando a questão da segurança do município para o festival. “O delegado da DPI já tomou conhecimento dessa arma de fogo e vai levar consigo para a Capital para ver sua origem, quem estava cautelada e como essa arma chegou a esse empresário”, finalizou.

Kedson Silva/JI

Foto: Polícia Civil

