Em clássico quente, Flamengo lava a alma e bate Vasco em jogo com as duas torcidas

A chuva que caiu forte em Manaus atrasou o clássico entre Flamengo e Vasco, pelo Novo Basquete Brasil.

Mas quem disse que o rubro-negro reclamou? Ao lado da torcida e com a arquibancada rival calada, o time da Gávea jogou no embalo de Marquinhos e Fischer e teve a sua revanche tão esperada, lavando a alma diante do arquirrival. Desde a volta do Cruz-Maltino à modalidade, não havia acontecido ainda um jogo oficial com a presença das duas torcidas. Desta vez foi assim, e o Flamengo, líder do NBB, levou a melhor por 94 a 86 depois de uma partida equilibrada nos três primeiros quartos e de domínio vermelho e preto no período final. Para festejar, Marquinhos, Olivinha e cia se jogaram nos torcedores, em uma comemoração acima do normal, com Olivinha pegando o microfone e cantando “Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo”.

Se a atmosfera minutos antes do clássico era de festa e provocação, a forte chuva que caiu em Manaus trouxe apreensão. O teto da Arena Amadeu Teixeira, que sofreu reparos durante a semana, não suportou o volume de água e respingos caíram sobre o piso de jogo. A área ficou muito úmida e funcionários e até máquinas foram usadas para a secagem. Foram 40 minutos de interrupção, caras fechadas e preocupação. O aquecimento das duas equipes foi comprometido. Quando o tempo deu uma trégua, a partida enfim começou, para delírio dos torcedores que tanto esperaram por este momento, por mais que o Clássico dos Milhões tenha migrado do Rio de Janeiro para a Região Norte do Brasil.

– A chuva não atrapalhou a gente. Só estávamos ansiosos para começar logo, para reencontrar a torcida em um clássico. E foi lindo o que aconteceu hoje. A torcida apoiando o tempo todo. Na quadra deixamos tudo. O time foi alegre, intenso, teve uma postura diferente. Colocamos isso os 40 minutos – disse Marquinhos.

