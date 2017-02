EE Brandão de Amorim recebe alunos de Tempo Integral

A nova escola de Tempo Integral de Parintins, Brandão de Amorim, localizada no Centro da cidade, recebeu na manhã desta terça- feira, 07, os mais de 200 alunos matriculados no 1¤ ano do ensino médio, para o ano letivo de 2017. “É com muita alegria que iniciamos hoje esse novo desafio.

(Foto: Marcondes Maciel/Jornal Repórter Parintins)

As atividades integrais iniciaram às 7h com o café da manhã, depois os alunos tiveram aulas normais, às 11h30min foi servido o almoço e à tarde eles tiveram duas oficinas, e em seguida é servido um lanche e as 16h45min, eles retornam para suas casas”, explicou a gestora da Escola, Maria de Nazaré Moreira.

A Gestora Maria de Nazaré Moreira destaca que a escola hoje, tem matriculado 210 alunos no 1¤ ano do ensino médio (Tempo integral), dentre eles 20 estudantes são de diferentes necessidades especiais e 100 alunos da área de Vila Amazônia. Ao todo, somando o 2¤ e o 3¤ ano, atendemos cerca de 900 alunos”.



A Coordenadora da Seduc na cidade, Ana Ester Paulino, acompanhou o primeiro dia de aula na escola e ressaltou que “estou muito feliz, pois observamos nesse primeiro momento muito entusiasmo e felicidade por parte dos alunos. Desde o primeiro momento começaram a se familiarizar uns com os outros e isso é importante para que a escola imponha um ritmo para que eles se desenvolvam melhor em sala de aula”.

Ana Ester disse que não poderia deixar de agradecer a Secretaria de Educação, Seduc e ao Governador José Melo pelo empenho para conseguir essa escola de Tempo Integral e por ter escolhido Parintins, em especial a escola Brandão de Amorim.

Adequação

Sobre as adequações, primeiramente foi encaminhado a Secretaria de Educação um formulário sobre as principais necessidades, mas “estamos aguardando uma equipe de engenheiros que vêm fazer as adequações”, comentou a Coordenadora.

Oportunidade

A Escola de Tempo Integral, ela dá oportunidade a alunos de Vila Amazônia e comunidades anexas de acesso a uma educação de qualidade. “Mesmo sendo uma novidade, é uma honra pra mim estar tendo a oportunidade de estudar nessa escola. Antes, pra mim poder estudar, tinha que atravessar para outras comunidades, muitas vezes a remo. Agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de poder estudar na cidade. Hoje pagamos somente a nossa passagem de barco, mas tem um ônibus que pega a gente na ‘beira’ e trás para a escola. Essas velhas lembranças me motivam a estudar e estar aqui nessa escola todos os dias”, relatou emocionada a aluna Regina Prata de 15 anos, moradora de Vila Amazônia.

Para a aluna Raykele Souza, 14, também de Vila Amazônia “essa escola aqui a partir de hoje é a minha segunda casa. Graças a Deus estou tendo a oportunidade de sair de um ensino de interior e poder estudar na cidade até me formar de verdade. No primeiro momento foi diferente das aulas que eu estava acostumada a ter, mas aqui sei que vou aprender de verdade”.

Matéria/fotos:Kedson Silva/JI

Comentários

comentários