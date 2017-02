E.E. Brandão de Amorim: O desafio da Educação Inclusiva em Parintins

Enfrentando barreiras e dizendo “não” ao preconceito, a Escola de Tempo Integral Brandão de Amorim proporciona inclusão social e atende 18 alunos com diferentes tipos de deficiência. Além de combater o preconceito, a escola também trabalha a acessibilidade dos alunos, onde “Ser diferente é normal”. “Alunos cadeirantes, de baixa visão, de deficiência intelectual múltipla e surdez são algumas das necessidades especiais dos alunos que a escola atende”, destacou a professora do Atendimento Educacional Especializado (AEE), Ena Mara Nunes.

Dificuldades

Sobre as dificuldades, a Professora argumenta que “dentre as maiores dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, principalmente as famílias, é trazer esses alunos para dentro da sala de aula. Não temos transporte público especializado para realizar a locomoção desses alunos, principalmente dos cadeirantes, mas o nosso maior trabalho é mostrar a sensibilidade do outro trabalhar, vendo o outro, como a si mesmo”.

Ela acredita que “desse modo, levamos o ser humano a procurar entender as dificuldades, como se trabalhar, como realmente fazer a inclusão sair do papel, para o ser humano ter essa sensibilidade de conviver com as pessoas com necessidades especiais”.

Atendimentos

De acordo com Ena Mara, “pela manhã, esses 18 alunos estudam normalmente com os demais alunos ‘ditos normais’, mas acompanhados de professores intérpretes e especializados. À tarde (contra turno) na sala do AEE, eles recebem atendimentos dos trabalhos realizados em sala de aula e demais jogos educativos voltados ao desenvolvimento de cada um, dependendo de suas necessidades especiais”.

Antes do início das aulas, reunimos os professores e conversamos sobre a importância da escola ser conhecida e reconhecida pelo MEC, devido a escola ser inclusiva. “A maioria dos professores tem a sensibilidade de como trabalhar. Os demais alunos também sabem a importância da necessidade de ter alunos inclusos dentro da sala de aula. Quando o professor intérprete não está em sala de aula, os próprios alunos os ajudam. Devido a isso, estamos passando a acessibilidade para que os alunos ‘ditos normais’ façam o curso de libras, além de os professores mostrarem como trabalhar, fazendo com que os alunos de necessidades possam se comunicar um pouco com os demais alunos”, acrescentou Ena.

Desenvolvem os trabalhos no AEE e em sala de aula, os profissionais: professora Ena Mara, o professor mestre em letras e artes, Marlon Jorge Azevedo, a pedagoga Cátia Pontes, Edinelza Ferreira que é professora auxiliar da vida escolar, assim como os professores da sala de recurso, Regilane Calheiros e Rosana Valéria, além da monitora Gláucia.

