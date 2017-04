É CAMPEÃO!

O jovem atleta parintinense Pedro Nunes, 17, quebrou o recorde da competição do Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-20, com a marca de 68,78m no Lançamento do Dardo (foto: Ricardo Bufolin/CBAt)

O Brasileiro Caixa Sub-20 reuniu cerca de 750 atletas de 117 clubes, de 21 Estados e do Distrito Federal, representando todas as regiões do País.

A 8ª edição do Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-20, foi disputada de sexta-feira (dia 7) a domingo (9), na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo (SP), e classificou todos os campeões das provas individuais para representar o País no Sul-Americano da categoria, previsto para os dias 3 e 4 de junho, na cidade de Georgetown, na Guiana.

De acordo com os critérios de convocação adotados pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para 2017, o País poderá ter um segundo atleta nestas provas apontado no torneio do final de semana, desde que esteja entre os três primeiros colocados no Ranking Sul-Americano Sub-20 no período de 1º de janeiro até este domingo. O Campeonato Sul-Americano estava inicialmente marcado para a cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, mas teve a sede alterada nos últimos dias 27 e 28 de março, em São Paulo, durante Congresso da Confederação Sul-Americana de Atletismo (CONSUDATLE), para Georgetown.

“O ESTADO DEVERIA AVALIAR SEUS ATLETAS…”

“Pedro quebrou o recorde da competição e fez o índice para o Panamericano Juvenil. Temos um atleta que pode ir pra Olimpiada 2020. A Federação de atletismo fez todo o esforço. Senão é um trabalho jogado fora. Atletismo Sempre. Confirmou a vaga para o Sul-americano Juvenil. O Estado deveria avaliar melhor os resultados dos atletas. Investir nos potenciais. O atleta foi o 4 do mundo de 2016. Campeão sul-americano. E na hora pra mostrar o resultado não temos passagem . A Federação bancou tudo. Estadia e alimentação e passagem aérea”, desabafou Marleide Borges (foto), presidente da Federação Desportiva de atletismo do estado do amazonas.

“MEU FILHO RESSURGIU DAS CINZAS…”

“Muito feliz e orgulhosa com essa vitória, pois ele em dezembro sofreu um acidente e quebrou a clavícula e fez uma cirurgia. Estava correndo contra o tempo. meu filho ressurgiu das cinzas. Só tenho agradecer Deus, a família, aos amigos, a treinadora Margareth Bahia, a Marleide Borges, presidente da federação no Amazonas, e ao dr. Renato Menezes”, disse ao JI a senhora Francisca Nunes (foto), mãe do campeão.

UM CAMPEÃO QUE PRECISA DE APOIOS

Difícil ser atleta hoje em dia, nessa crise e ainda mais aqui no estado do Amazonas. O JORNAL DA ILHA vem acompanhando as vitórias desse atleta desde a conquista do campeonato sul-americano de Lançamento de Dardos.

Pedro Nunes atualmente reside na Vila Olímpica em Manaus com apoio do ortopedista de Parintins, dr. Renato Menezes. Espera conseguir uma Bolsa-Atleta que existe no município, uma lei aprovada na câmara municipal. No segundo semestre ele ingressa na Faculdade de Fisioterapia, após completar 18 anos em 18 de junho.

“Estou muito feliz com mais essa vitória, ainda mais batendo um novo recorde. Agradeço a Deus, minha família, amigos, ao dr. Renato Menezes e muitas outras pessoas que tornaram esse sonho ser possível”, disse o campeão Pedro Nunes ao JI logo após a vitória em São Bernardo do Campo (SP)

Seu colega Ed Flávio (E), que concorreu no Salto Triplo ficou em 5º lugar na competição.

APOIOS

O prefeito Bi Garcia, ao saber das dificuldades do atleta em São Bernardo, prometeu ajuda financeira, bem como estudar mais apoio ao campeão, e a empresária Márcia Nogueira e seu marido André Guimarães, da MANÁ PRODUÇÕES, COMUNICAÇÃO E EVENTOS também, deram apoio logístico aos jovens atletas em São Paulo.

