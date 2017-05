Duas mortes por afogamento no final de semana

A 3ª Companhia Independente de Bombeiro Militar e a Capitania dos Portos em Parintins, registraram duas mortes em meio líquido no final de semana.

A primeira ocorrência foi feita na Capitania dos Portos e aconteceu na noite de sexta-feira, 05, em frente a cidade de Nhamundá, com a colisão entre uma voadeira e uma lancha, tendo como vítima fatal, o cidadão Heraldo Reis, 40, conhecido como “Preto Farinheiro”.

A segunda fatalidade, registrada na 3ª CIBM, ocorreu na tarde de domingo, 07, no Cais do Porto do município de Barreirinha, no lugar conhecido como “Porto 22”, com o desaparecimento de Pedro Henrique dos Santos Souza, 09.

A Colisão De acordo com o comandante da lancha Raissa, Jander Cavalcante, “tinhamos saido do Caburi e quando passavamos em frente a cidade de Nhamundá, nas proximidades da Praia da Liberdade, senti um choque na lancha. Voltamos e encontramos uma voadeira com uma senhora que com fortes dores na cabeça foi levada para um hospital em Nhamundá”. O corpo de Heraldo Reis foi encontrado somente no sábado, 06, por uma equipe da Marinha. “Há muito tempo estamos prevenindo. Esse acidente é decorrente de um dos maiores problemas detectados na região, que são de pessoas que viajam sem segurança alguma, principalmente sem coletes e sem luzes de navegação”, frisou o comandante da Capitania dos Portos em Parintins, comandante Marcelo Barrios.

Sobre a lancha, Barrios comenta que “foi feito uma inspeção e a lancha está com a documentação e equipamentos de segurança regularizados”. A lancha seguiu viagem para Manaus no domingo, 07.

Afogamento

O Corpo de Bombeiros de Parintins continua as buscas pelo corpo do menino Pedro Henrique dos Santos Souza, 09. A criança desapareceu no Paraná do Ramos por volta da 15h, quando tomava banho na companhia dos pais no Porto 22, local usado como balneário na cidade de Barreirinha

Kedson Silva/ JI Foto: Jair Carneiro/Facebook

