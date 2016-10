DSEI PARINTINS PROMOVE ABERTURA DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL

Acontece nesta terça-feira, dia primeiro, a abertura da campanha NOVEMBRO AZUL na Saúde Indígena promovida pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI/Parintins), com objetivo de conscientizar os indígenas sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. O evento contará com apresentação dos indígenas, autoridades do município, profissionais da saúde e servidores do DSEI. Acontece amanhã, a partir das 18 horas na Casa de Saúde Indígena – CASAI, na Rua Francisco Augusto Belém, no bairro de Santa Clara. Você é nosso convidado!

DSEI/Comunicação

