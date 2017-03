DSEI Parintins homenageia o Dia Internacional da Mulher

Foi realizado na manhã desta quarta-feira, 08, no Hotel Amazon River Hotel um café da manhã especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O café contou com a participação das funcionárias de todos os setores do Distrito Sanitário Especial Indígena, DSEI, Unidade Parintins, em um momento de descontração, lazer e reflexão em meio à rotina intensiva de trabalho.

Além do café da manhã, aulas de danças comandadas pelo dançarino Leleu, atividade física sob o comando do professor Gil Lopes e a realização de amigo oculto, foram algumas das atividades realizadas no encontro.

A coordenadora do DSEI na cidade, Lanira Garcia, “fizemos essa parceria com o hotel Amazon River, o professor Gil e o dançarino Leleu para proporcionar um dia especial, confraternizando esse dia tão importante que é o Dia Internacional da Mulher”.

Sobre o dia festivo, a Coordenadora exalta que “esse dia é muito importante para todas as mulheres, e o DSEI Parintins não poderia deixar de homenagear essas profissionais que se dedicam, servindo os nossos indigenas”.

Segundo Lanira Garcia, “a programação de homenagem continua pela parte da tarde, onde será feita uma festa na Casai Parintins e na Casai Maués para homenagear as nossas irmãs indígenas”.

“Essa é uma forma carinhosa que encontramos para dizer um muito obrigado e desejar um feliz dia das mulheres a todas”, finalizou Lanira.

Kedson Silva/JI

