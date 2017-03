DSEI Parintins continua atendendo comunidades com exames laboratoriais

Mais uma ação do laboratório itinerante do Dsei Parintins realizado com sucesso, desta vez a comunidade visitada foi o Pólo base Kuruatuba e suas respectivas aldeias que há mais de 2 anos não recebia visita do laboratório.

Junto ao Dr. Ramon Murilo, o Técnico de Patologia Clinica Mauricio Colares percorreu todas as aldeias daquele pólo, fazendo atendimentos aos indígenas, analisando cada caso clinico, fazendo diagnósticos e tratamentos imediatamente após a realização dos exames de acordo com necessidade de cada um.

Foram iniciados os exames pré-natais das gestantes presentes naquela localidade e a buscativa de alguns idosos que resistem o deslocamento até a cidade para atendimento médico.

Além do sucesso de atendimentos, não foram detectados patologias graves, apenas alguns casos clínicos leves.

