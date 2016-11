DSEI PARINTINS ABRE CAMPANHA NOVEMBRO AZUL

O Médico Urologista Dr. Alberto Figueiredo palestrou sobre a saúde do homem.

O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI/Parintins) aderiu à campanha Novembro Azul de combate ao câncer de próstata, abrindo oficialmente na noite de terça-feira (01), no prédio da Casa de Saúde Indígena (CASAI), com a participação de autoridades, representantes de órgãos, indígenas e servidores. Os prédios da CASAI, DSEI e Farmácia durante o mês recebem iluminação azul em apoio à campanha.

Durante o evento, o enfermeiro Thiago Fernandes informou que a equipe que estará entrando em área a partir do dia 6, levará a campanha para as aldeias, promovendo palestras e exames para a conscientização e prevenção do câncer de próstata. A coordenadora Lanira Garcia declarou aberta a campanha, que no mês de novembro terá uma dedicação maior à saúde do homem. O Médico Urologista Dr. Alberto Figueiredo, alertou que a doença precisa ser diagnosticada precocemente, a partir dos 45 anos é necessário o exame prostático tanto de sangue ou o toque. Durante o evento, interpretes das Línguas Sateré Mawé e Hexkaryana repassaram as informações aos indígenas.

Acadêmicos de medicina, enfermagem e odontologia da Universidade do Estado do Amazonas que fazem parte do Estágio Rural estiveram presentes. O parintinense e estudante de medicina Thiago Brito, disse que a saúde indígena é pauta de estudos no quadro acadêmico da UEA, ressaltando importância de quebrar qualquer preconceito e fazer com que o homem se cuide mais, evitando procurar a saúde pública quando estiver avançado. Os estagiários de saúde em parceria com o DSEI estarão dando orientações aos indígenas no Novembro Azul.

A CASAI Maués e CASAI Nhamundá também abriram a campanha com palestras e informações aos indígenas do mês que será dedicado a saúde do homem. O trabalho de conscientização seguirá até o dia 30 de novembro, com ações nos pólos e aldeias indígenas.

