Dra. Ângela Acauan volta a atender em Parintins

Depois de ficar de fora de Parintins por três anos, a pediatra e médica do trabalho, Maria Ângela Acauan voltou a atender as crianças e adolescentes da Ilha. Os atendimentos públicos estão sendo feitos pela parte da manhã no Posto de Saúde Valdir Viana, localizada no Bairro São Benedito. “Estou atendendo no Posto Valdir Viana, fazendo visitas no hospital Padre Colombo e ainda estou a disposição, caso haja algum caso de urgência com crianças no hospital Jofre Cohen”, informou a Pediatra.

Ela comunica ainda que os atendimentos particulares também estão sendo feitos em seu consultório, localizado na Rua Pichita Cohen, 17, ao lado do parque infantil, no Bairro São José Operário, das 14 as 19h30min. Agendamentos de consultas particulares também podem ser feitas pelo telefones: 3533-6624 ou (92) 99125-1503.

Sobre sua volta a Parintins, a Médica disse que “senti muita falta dessa cidade quando estive fora. Vim para essa cidade em 2002, tenho casa própria aqui. Adoro essa Ilha. Sou parintinense e sou Caprichoso. Assim que eu vir a possibilidade de voltar, a agarrei com tudo, não pensei duas vezes e vim rapidinho”.

Com relação aos atendimentos, diz ela “amo o que eu faço. A cada consulta fico ainda mais feliz quando as pessoas dizem pra mim, ainda bem que a senhora voltou”.

Ângela Acauan é natural de Londrina (Paraná), se formou em pediatria na Universidade Estadual de Londrina (1980). Atua como pediatra há 37 anos, dez deles na Ilha Tupinambarana. Acauan também atende como médica do trabalho há mais de 20 anos.

Kedson Silva/JI

Comentários

comentários