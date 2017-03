Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O Dia do Fuzileiro Naval é comemorado em 7 de março no Brasil.

O Corpo dos Fuzileiros Navais é parte integrante da Marinha do Brasil, responsável pela segurança do país de ameaças vindas do mar.

No entanto, estes grupos de militares também são treinados para combaterem em terra, sendo apelidados de “anfíbios”, por estarem aptos a se adaptar as condições de ambos os ambientes (terra e água).

A criação desta data é uma homenagem a chegada da Brigada Real da Marinha Portuguesa (que deu origem ao Corpo dos Fuzileiros Navais do Brasil) em terras brasileiras, precisamente no Rio de Janeiro, em 7 de março de 1808.

A Brigada Real da Marinha acompanhou a Família Real Portuguesa quando esta migrava para o Brasil para se proteger das ameaças de invasão de Napoleão Bonaparte.

Postado por Carlos Frazão/JI

Comentários

comentários