Dia do Boi Caprichoso terá hasteamento do Pavilhão e muita toada no Boteco da Dora

Diretoria da associação cultural prepara programação especial para data de aniversário de 103 anos do Boi Caprichoso

Há 103 anos, nascia o Boi Caprichoso na Ilha Tupinambarana, no dia 20 de outubro, pelas mãos do migrante nordestino, Roque Cid, para ser protagonista do Festival Folclórico de Parintins e se consagrar uma das maiores manifestações culturais do Brasil e. A diretoria da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso vai realizar o hasteamento do pavilhão azul e branco no curral Zeca Xibelão, a partir das 16h, nesta quinta-feira, 20.

A programação conta com o Boi-Bumbá Caprichoso, Troup Jovem, show acústico de toadas com o cantor Cássio Gonçalves e o apresentador, Edmundo Oran. O diretor de eventos do Boi Caprichoso, Heliandro Tavares, afirma que uma equipe organiza o curral Zeca Xibelão para receber a galera azulada na tarde desta quinta-feira. O Boteco da Dora é uma das opções e funcionará durante o evento.

O Boi Caprichoso comemorou antecipadamente 103 anos de história, no dia 15 de outubro. A festa ocorrida no curral Zeca Xibelão também homenageou os 164 anos da cidade de Parintins e teve como ápice a apresentação dos novos itens individuais do Boi Caprichoso. O presidente da associação cultural, Babá Tupinambá, convida sócios e torcedores azulados para participar do Dia Caprichoso, com hasteamento do pavilhão.

Vereadores de Parintins prestam homenagens ao Boi-Bumbá Caprichoso

A homenagem foi prestada durante sessão de tempo desta quarta-feira.

O Boi-Bumbá Caprichoso completa nesta quinta-feira, 20, 103 anos de fundação. Para homenagear o boi da estrela na testa, o vereador Juliano Santana (PDT), em pronunciamento na sessão de tempo de quarta-feira, 19 de outubro, apresentou Moção de Aplausos e Parabenizações para a Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso pela passagem de seus 103 anos de fundação. Petro Velho relatou a história do Boi Caprichoso e destacou os grandes momentos de vitórias do bumbá.

“A história do Boi-Bumbá Caprichoso tem os contornos da geografia mágica da Ilha Tupinambarana, no Amazonas. Tudo começa a se delinear a partir de 1913, exatamente no dia 20 de outubro, quando um retirante nordestino chegou ao Amazonas, seduzido pela promessa de prosperidade na vida dos seringais. Com a crise da borracha estabelecida, Roque Cid refaz seus planos e desembarca no Porto de Parintins. O migrante foi acolhido por moradores do bairro Esconde, onde hoje fica a Rua Sá Peixoto, para em seguida organizar uma brincadeira e anunciar o boi na cidade. Começava a história de um folguedo que lembrava um pouco o bumba-meu-boi do Maranhão, misturado ao gingado de negros e ao batuque de índios”, enfatizou.

Segundo Petro Velho, o primeiro boi de pano, ritmado nos versos, simbolizado nas cores azul e branco, feito em talas, cipós e tecido preto, saiu às ruas para arrebatar a simpatia e a alegria dos parintintin. Ele frisou que antes de cruzar as fronteiras o Boi-Bumbá Caprichoso conquistou os terreiros, as ruas por onde passou.

“Após seu batismo no Esconde, andou pelos quatro cantos da cidade como Roque quis, apadrinhado por José Furtado Belém. Foi à Rua Rio Branco fazer roda para Emídio Vieira, na Rua João Meirelles brincou com Antônio Boboí, na Castelo Branco com Nascimento Cid, voltou à Rio Branco, consagrado por Luiz Gonzaga e Nilo Gama, atravessou a cidade até a comunidade Aninga com Ervino Leocádio, balançou a Rua Cordovil com Luiz Pereira para finalmente chegar à Gomes de Castro, anunciando que no local onde hoje já está o Curral Zeca Xibelão, todos os anos, aconteceriam os ensaios da mesma brincadeira que Roque Cid ensaiou um dia”, destacou.

Mateus Assayag evidencia os 103 anos de história e glória do Caprichoso

O vereador Mateus Assayag (PR) evidenciou os 103 anos de história e glória do Boi-Bumbá Caprichoso, de conquistas para a nação azulada. O parlamentar também desejou boa atuação ao novo presidente da agremiação, Babá Tupinambá. A manifestação ocorreu na sessão de tempo realizada nesta quarta-feira, 19 de outubro.

“São 103 anos de história, são 103 anos de glória e são muitos e muitos anos de conquistas para nação azulada da qual nós fazemos parte. Desejo sucesso para a nova administração, para que possa atender as expectativas de todos que fazem parte não apenas do Caprichoso, mas que fazem parte do festival. Que possam, e tenho certeza que vão fazer, cumprir com as suas responsabilidades e que possam dar um novo norte para o Festival, juntamente com Garantido. Precisamos aproveitar esse novo momento que Parintins vai viver a partir de Janeiro de 2017”, afirmou.

Vereador Nelson Campos

O vereador Nelson Campos também rendeu homenagens ao Boi-Bumbá Caprichoso pela passagem dos 103 anos de fundação da agremiação, a ser comemorado neste dia 20 de outubro. “Daqui desta Tribuna rendemos nossas parabenizações e desejamos a toda nação azul e branca muito sucesso e vitórias. Que o presidente Babá Tupinambá possa fazer um grande trabalho como vem fazendo, por meio de ações sociais e principalmente da escola de Artes Irmão Miguel de Pascale. A nação azul e branca está de parabéns e que nós possamos caminhar rumo a vitória”, enfatizou.

