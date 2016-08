O deputado estadual, Bi Garcia (PSDB), cobrou na manhã desta terça-feira (30), durante seu pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), mais segurança para Parintins. Segundo o parlamentar, o número de homicídios com arma de fogo no município, além de outros crimes como roubos, tem deixado a população apreensiva.

“Venho a essa tribuna fazer um apelo ao secretário de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), Sérgio Fontes, que melhore o sistema de segurança no interior do Amazonas, principalmente em Parintins, que é, após a capital, o segundo município com mais habitantes. Não pode se tornar rotina assaltos, roubos e assassinatos”, disse Bi Garcia.

O tucano informou ainda que fará uma solicitação ao chefe da pasta de segurança para que alguma ação seja feita no município para coibir a onda de criminalidade.

“Não estamos vendo nenhuma ação da SSP no município, no sentido de coibir ou atenuar a criminalidade. Vamos mandar uma solicitação para o secretário cobrando medidas, já que a insegurança é total e as famílias parintinenses ficam aflitas”, comentou.

O deputado disse ainda que apenas 12 Policiais Militares (PM) fazem diariamente a segurança de aproximadamente 90 mil parintinenses.

“O governo do Estado tem o dever constitucional de cuidar da segurança da população e precisa melhorar isso no interior do Estado. É inaceitável que apenas 12 policiais militares façam a segurança da população parintinense diariamente. O secretário faz um belíssimo trabalho na capital, reduzindo a criminalidade e prendendo traficantes, mas esse mal que aflige a sociedade está se dispersando para o interior e precisa que seja tomada alguma atitude, pois os cidadãos já estão com medo de sair das suas casas a noite em Parintins”, finalizou.