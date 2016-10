Funcionários do posto de saúde Denizal Pereira, localizado na agrovila do Caburi, denunciam por meio de nota de repúdio a demissão em massa executada pelo prefeito de Parintins, Alexandre da Carbrás (PSD), que forçou o fechamento da unidade de saúde que atendia uma média de 500 a 600 pessoas por mês.

Até setembro de 2015, o posto tinha seis técnicos em enfermagem no quadro funcional. Após esse período, o Denizal Pereira passou a contar com apenas um técnico, que ficou sobrecarregado por ter de dar conta das vacinas, curativos, aplicação de injeções, farmácia, dentre outras atribuições.

Nas últimas duas semanas o posto ficou mais desfalcado ainda com a perda de mais profissionais. Desta vez foram demitidas uma enfermeira e uma fisioterapeuta que atendiam no local.

Na nota assinada pelos funcionários da unidade de saúde evidencia-se o descontentamento dos mesmos com a situação da saúde do município e do próprio posto: “Estamos indignados como estamos sendo tratados e às ameaças que pairam sobre nossas cabeças. Temos que dar um BASTA nesta situação caótica, e que as autoridades de Parintins devem tomar todas as providências cabíveis para frear este desastre que se aproxima”.

Sem o quadro funcional com o mínimo de profissionais à disposição, o posto de saúde Denizal Pereira foi fechado nesta semana, deixando de atender moradores do Caburi – localizado a 60 KM da sede de Parintins – e de comunidades próximas.

As demissões praticadas pelo chefe do executivo municipal no Caburi ferem a legislação eleitoral, que proíbe a contratação ou demissão de funcionários públicos três meses antes e três meses depois da eleição.

Daniel Sicsú/JI

