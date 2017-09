DELEGADA DA MULHER OUVIU NA TARDE DE HOJE VEREADORAS E FUNCIONÁRIAS

Tweet no Twitter

Vereadoras em audiência com a delegada Alessandra Trigueiro(Foto:Blog)

Parintins (AM) – A delegada da Mulher em Parintins (369 quilômetros de Manaus), Alessandra Trigueiro, ouviu na tarde de hoje as vereadoras Maria Alencar (PSD) e Vanessa Gonçalves (PROS) e mais duas funcionárias do Poder Legislativo Municipal sobre o caso das filmagens feitas pelo funcionário afastado Sandro Heleno de Vilhena.

A audiência aconteceu na tarde desta sexta-feira, 08, no gabinete da delegada Alessandra Trigueiro.

Maria Alencar pediu que a polícia possa concluir o mais depressa possível o inquérito que apura o fato que causou um grande desgaste para a imagem do Poder Legislativo.

A vereadora prestou solidariedade às funcionárias que teriam sido supostamente filmadas pelo acusado.

Do mesmo modo a vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) se solidarizou com as funcionárias e disse que vai acompanhar tanto o procedimento administrativo quanto o procedimento policial.

A imprensa não tem acesso aos depoimentos porque o caso já está em sigilo de Justiça.

