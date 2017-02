Delegacia Militar realizará campanha contra o Aedes Aegypti em Parintins

Tenente Nilton Puentes

Com apoio do Ministério da Defesa, funcionários da Delegacia de Serviço Militar de Parintins, ao comando do tenente Nilton Puentes realizarão na quarta-feira, 15, uma campanha de orientação quanto à prevenção e combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, Chicungunya e Zica Vírus.

A campanha “No Combate ao Aedes Aegypti” tem o objetivo de fortalecer as demais campanhas que estão sendo feitas pela Secretaria de Saúde na cidade, através das Unidades Básicas, porém voltada as comunidades rurais. “Vamos nos mobilizar onde há um fluxo maior de entrada e saída de pessoas todos os dias, principalmente vindas da zona rural. Escadarias da Francesa e do Mercado Central, além do próprio Porto Hidroviário são os pontos onde a Delegacia Militar vai atuar com fixação de cartazes em embarcações e entrega de folders de orientação”, destacou o tenente Nilton Puentes.

Nilton Puentes explica que, “vamos atuar nessas áreas, por entendermos que as comunidades rurais recebem informações truncadas, mas eles também precisam ficar atentos quanto aos riscos de proliferação desse inseto”.

O Militar manifesta que “se tirarmos dez minutinhos para verificarmos e tirarmos dos nossos quintais e pátios, materiais que podem estar acumulando água parada, você já estar fazendo a sua parte. O nosso Brasil precisa da ajuda de toda a população para combater esse mosquito”.

De acordo com o Tenente, “essa é uma mobilização de combate que está acontecendo nas grandes Capitais de todo o Brasil e estará acontecendo também em Parintins. Essa campanha também mostra a população que o Ministério da Defesa, através das forças armadas estão incluídas nessa luta, ajudando as pessoas e o Brasil no combate ao Aedes Aegypti para que ele não se prolifere. Recebemos nessa semana os materiais para a campanha de divulgação que vieram de Brasília e na próxima semana vamos realizar essa campanha visando orientar os interioranos quanto a esse alerta”.

Orientação

“Manter a caixa d’água bem fechada, lixeiras sempre tampadas, pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda, retirar água de pneus que não estão sendo utilizados, manter garrafas com as bocas viradas para baixo, evitar acúmulo de água nas lajes, piscinas vazias, retirar folhas e galhos das calhas, são alguns cuidados que temos que atentar todos os dias e são as orientações transcritas nos cartazes”, finalizou Puentes.

Kedson Silva/JI

Bi Garcia anuncia operação tapa-buraco para próxima semana

Visando iniciar os trabalhos de recuperação asfáltica da cidade, uma balsa com cerca de duas toneladas de asfalto está sendo abastecida em Manaus e até o final da semana deve estar em Parintins. O anúncio foi feito pelo prefeito Bi Garcia em coletiva de imprensa, na manhã de terça-feira, 09, na própria Prefeitura Municipal. Segundo Bi Garcia, “já limpamos. Estamos organizando e agora resolvemos comprar em Manaus, o asfaltamento da cidade. O asfalto deve chegar em Parintins até o final de semana e na segunda ou terça-feira da próxima semana devemos dar início a operação tapa-buraco”, informou.

Bi explica que “primeiramente vamos recuperar as principais ruas e avenidas da cidade, mas estamos no entendimento com o governador José Melo para fazermos um grande investimento no sistema viário de Parintins, fazendo um grande recapeamento asfaltico”.

De acordo com Garcia, “vamos fazer uma medida emergencial com relação a operação tapa-buraco e daqui a dois meses, vamos assinar um trabalho de ação conjunta com o Município para estabelecermos um serviço grandioso de recapeamento viário de toda a cidade”.

O Chefe do Executivo manifesta que por onde passamos, é um dos grandes apelos da população. “Todos sabemos que realmente a cidade de Parintins está uma verdadeira buraqueira, devida a falta de manutenção que não foi dada a quatro anos. Estamos na busca de investimentos junto com o governador, mas já daremos início a recuperação de algumas vias na próxima semana”, reafirmou.

Kedson Silva/JI

