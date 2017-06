Definida programação da disputa de quadrilhas, danças e bois mirins

Comissão Organizadora do 52º Festival Folclórico de Parintins divulgou a programação da disputa de quadrilhas, danças e bois mirins que terá como palco a Praça dos Bois, lado azul.

A abertura do evento acontece no dia 23 de Junho, sexta-feira, às 19h30 com a presença das autoridades municipais, apresentação de DJs e a disputa dos primeiros grupos folclóricos que fazem parte das Chaves “A” e “B”.

Com o tempo de apresentação de no máximo 30 min e no mínimo 20 min, a programação está assim definida.

Dia 23, sexta-feira

Chave “A”: Categoria Quadrilhas Caipiras

20h00 às 20h30 – Os Tapuios na Roça

20h40 às 21h10 – Fogueira na Roça

21h20 às 21h50 – As Fofinhas na Roça

22h00 às 22h30 – Caipiras na Roça

Chave “B”: Categoria: Quadrilhas e Danças

22h40 às 23h10 – Os Filhos de Hippies

23h20 às 23h50 – Festança na Roça

00h00 às 00h30 – Os Cowboys

00h40 às 01h10 – Dança Portuguesa

Dia: 24 de Junho – sábado

Chave “C”: Categoria: Danças Tradicionais das Comunidades

19h30 Abertura – DJ

20h00 às 20h30 – Explosão na Roça ( Comunidade do Macurany)

20h40 às 21h10 – Fogo na Roça (Comunidade do Aninga)

21h20 às 21h50 – Camponeses na Roça (Comunidade do Parananema)

22h00 às 22h30 – Esperança na Roça (Comunidade Boa Esperança)

Chave “D”: Categoria: Quadrilhas e Danças

22h40 às 23h10 – Dança Flor da Vitória Régia

23h20 às 23h50 – Discípulos de Shaolin

00h00 às 00h30 – Os Originais do Folclore

00h40 às 01h10 – Magia Country

Dia 25 de Junho – Domingo

Disputa de Bois Mirins

Tempo – 80 minutos mínimo e 90 minutos máximo

Mineirinho – 18h00 h às 19h15

Estrelinha – 19h25 h ás 20h40

Tupy – 20h50 h às 22h05

SECOM

Comentários

comentários