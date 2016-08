Aroldo Castro Bruce, após 20 anos dedicados à comunicação, coloca seu nome à disposição do povo de Parintins nas eleições a serem realizadas no dia 02 de outubro. Candidato a vereador pelo Partido Solidariedade, Bruce tem como foco de campanha a defesa dos direitos da população.

O candidato afirma que sua experiência como comunicador lhe credencia para ser o representante do povo na Câmara Municipal de Parintins a partir de 2017. “Conheço a realidade de Parintins e o sofrimento do povo. Trabalhei na Rádio Alvorada e TV Alvorada por 20 anos e denunciei muita coisa ruim e agora quero ser uma voz ativa na câmara para continuar defendendo meu povo”, enfatiza.

No legislativo, Aroldo pretende lutar por mais investimentos em todas as áreas do município para um melhor desenvolvimento de Parintins. “Parintins como a segunda maior cidade do Amazonas, depois de Manaus, não pode retroceder”, frisa.

Dentre as propostas, Bruce garante que lutará, junto com o candidato a prefeito Bi Garcia (PSDB), pela construção de escolas na zona rural, realização de mutirões de cirurgias, mais investimentos na habitação para pessoas carentes, dentre outras.

Daniel Sicsú/JI