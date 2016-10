“DE MAUÉS PARA SUAS MÃOS” PREFEITO PARABENIZA AMBEV PELA NOVA CAMPANHA

Tweet no Twitter

A nova campanha do Guaraná Antártica “De Maués para suas mãos” foi vista no jogo entre Brasil e Bolívia. A população mauesense comemorou. Há cerca de duas semanas a campanha que comemora os 95 anos da AMBEV na Amazônia, foi apresentada ao prefeito Pe. Carlos Góes.

Durante a conversa com a direção de marketing da AMBEV e o Gerente da Fábrica do Guaraná Antárctica Edivaldo Galetti, foram apresentadas as novas ferramentas de divulgação.

Os Vts estão sendo produzidos em Maués, valorizando a beleza natural do lugar e suas peculiaridades.

O prefeito agradeceu a AMBEV, pedindo mais investimento da multinacional no município. “Pensamos no desenvolvimento econômico e Maués tem potencial. Fico feliz em participar desse momento”, disse Góes.

ASCOM MAUÉS

