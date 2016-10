David Assayag na Sapucaí em 2017, pela Imperatriz Leopoldinense

A voz da Amazônia, do Boi Caprichoso, será Parintins e o Amazonas na Sapucaí no carnaval do Rio de Janeiro em 2017.

O trovador da floresta, levantador de toadas do Boi-Bumbá Caprichoso, David Assayag, se consagrou vitorioso na quadra da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira, 17.

O carnavalesco da Imperatriz Leopoldinense, Cahê Rodrigues, convidou David Assayag para fazer parte do carnaval mais uma vez. Em 2012, o Levantador de Toadas do Boi-Bumbá Caprichoso foi homenageado pela Escola de Samba Grande Rio, no ano da superação. Agora, o samba campeão gravado e defendido pelo cantor parintinense é de autoria dos compositores Moisés Santiago, Adriano Ganso, Jorge do Finge e Aldir Sena. David Assayag é orgulho de Parintins e do Amazonas.

Boi Caprichoso

Comentários

comentários