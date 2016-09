O ex-presidiário, Adrenilson Azêdo Pessoa, 27, vulgo “Da Pena” foi assassinado com quatro tiros na Estrada do Macurani, próximo a Chacará Ayaká na noite desse domingo, 4 de setembro.

De acordo com informações colhidas pela reportagem, “Da Pena” estava realizando assaltos na estrada, e em umas das investidas foi surpreendido por uma das vítimas ainda não identificada pela polícia, sendo alvejado com quatro tiros.

O ex-presidiário foi encontrado por populares que trafegavam pela estrada, minutos depois do ocorrido.

A Polícia Militar foi acionada e se dirigiram para o local confirmando a morte de Adrenilson com quatro tiros.

Objetos encontrados

Próximo ao cadáver de Adrenildon foram encontrados uma arma de fogo com quatro munições intactas, uma faca e uma lanterna.

A polícia investiga o caso

Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação