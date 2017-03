Cursos de beneficiamento de pescado e mandioca vão qualificar feirantes e produtores

Produtores rurais e feirantes serão qualificados por meio dos cursos de beneficiamento de mandioca e beneficiamento de pescado que serão realizados pela Prefeitura de Parintins, Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa), em parceria com o Centro de Educação Tecnológica (Cetam).

O curso de beneficiamento de mandioca será realizado na comunidade do Máximo, que é um dos centros produtores de farinha de mandioca. O secretário de Pecuária, Agricultura e Abastecimento, Edy Albuquerque, destaca que o objetivo do município é implantar no local uma unidade demonstrativa de mandioca. Neste primeiro curso 25 produtores vão receber qualificação.

Na área do pescado, os feirantes da cidade serão o público alvo com 25 vagas para quem comercializa peixe nas feiras do Bagaço, Ponte Amazonino Mendes, Rua 3 do bairro Itaúna e feira da Brasília. Os participantes receberão aulas práticas sobre a elaboração de novos produtos a partir do pescado, tais como linguiça, hambúrguer, farinha de piracuí, extração do filet e espinha, salga, além da higiene e manipulação. De acordo com o secretário, com as novas técnicas eles terão a possibilidade de ampliar a renda da família oferecendo um produto tratado e diferenciado. Técnicos da Sempa estão percorrendo as feiras para inscrever os participantes e ainda hoje será definido o local das aulas.

Peta Cid (SEMPA)

Foto: Carla Eduarda Dantas

Comentários

comentários