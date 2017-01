Crise? Vereadores de Parintins aumentam próprios salários a pedido dos novos

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Os salários dos vereadores era de R 7,9 mil e passou para R 9 mil.

Contrariando todas as expectativas da população parintinense, os vereadores da terra do boi-bumbá aumentaram os próprios salários em 13,6% no apagar das luzes de 2016. O atual presidente da Câmara, Maildson Araújo (PSDB), reeleito votou pelo reajuste. E mais os parlamentares eleitos em outubro deram maior pressão aos vereadores pedindo que todos aprovassem o aumento dos salários deles.

Os salários dos vereadores era de R 7,9 mil e passou para R 9 mil. A sessão no fim do ano passado foi presidida pelo ex-presidente Everaldo Batista, que concedeu o reajuste a pedido dos novos vereadores.

E mais. O portal recebeu informações de que no fim do ano passado a Câmara também reajustou os salários dos servidores da Casa, mas o novo presidente Maildson Fonseca teria cancelado a medida. Ou seja manteve o aumento dos vereadores e cortou o reajuste aos funcionários.

Protestos pelo Brasil

Em todo Brasil explodem manifestações no começo de 2017 contra o aumento de salários dos vereadores nas Câmaras Municipais, pelas Legislaturas que encerram em 2016 e noutras na qual a maioria dos vereadores foi reeleita. Os protestos são principalmente pelo fato dos municípios e estados enfrentarem a pior crise da última década e os trabalhadores cada dia perdendo empregos. Parintins não deverá ser diferente no começo dos trabalhos dos Legisladores, no mês de Fevereiro.

Em São Paulo o Juiz Alberto Alonso proibiu a aplicação do aumento para os vereadores municipais. Na cidade de Manaus, capital do Amazonas, o presidente da Câmara Wilker Barreto (PHS) em comum acordo com os vereadores da legislatura que encerrou em 2016 decidiu não aumentar o salário dos parlamentares para o ano de 2017.

O Ministério Público denunciou a pedido dos moradores da cidade São Francisco do Sul, em Santa Catarina, e a justiça deu provimento contra o aumento dos vereadores.

No estado da Paraíba, na cidade de Campina Grande, os vereadores eleitos foram surpreendidos por vários protestos no começo do ano contra o reajuste salarial aprovado pela antiga legislatura no apagar das luzes de 2016.

Na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, no Ceará, a população ser organiza para realizar manifestação e invadir a Câmara, caso os vereadores não revejam aumento dado, pelos parlamentares antigos no valor de 10%.

Moradores do município de Camaçari, Estado de Salvador, realizaram protesto contra a aprovação de um projeto que aumenta o salário dos vereadores da Câmara Municipal, no valor 6,43% ao ano (nos últimos quatro anos) nas remunerações. Os manifestantes utilizam cartazes com frases de ordem como: “Não vai ter aumento” e “População não aceita isso”.

Os moradores da cidade de Ubatuba (SP) fazem vigília na Câmara, após aprovação, salário do legislativo passou de R$ 8 mil para R$ 10 mil.

A Emenda Constitucional nº 25, de 2000, limita o subsídio da Câmara à vista de dois fatores: população local e remuneração do Deputado Estadual. No entanto, esse valor em Parintins que passa a valer a partir de 2017 é maior que a inflação acumulada de 2016, cerca de 5,77% com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

DEAMAZÔNIA E PARINTINSAMAZONAS.COM.BR

Comentários

comentários