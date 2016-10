Crianças lotam Curral em retorno da Tarde Alegre do Boi Caprichoso

O evento foi comandando pelo sócio e fundador da Tarde Alegre, Walter Lobato (D), que emocionado não escondeu a satisfação de ter retornado ao evento voltado ao público infantil. “É um momento de diversão e alegria dedicado a criança que desde cedo torce para o Boi Caprichoso”, disse.

O compromisso com o futuro azul e a tradicional Tarde Alegre da Criança foi retomado pelo Boi Caprichoso durante a programação alusiva ao Dia das Crianças, realizada pela associação nesta quarta-feira, 12, no Curral Zeca Xibelão. Milhares de crianças parintinenses foram contempladas com um momento de lazer, recreação, distribuição de brinquedos e lanches, brincadeiras e várias atrações.

O Curral se transformou num verdadeiro parque infantil desde às 16h, com apresentação de palhaços, Troup Caprichoso Mirim, Marujadinha de Guerra e muitas brincadeiras, realizada com o apoio dos acadêmicos do curso de Educação Física da Ufam. Também foram disponibilizados vários brinquedos por todo espaço e uma praça de alimentação.

Para a dona de casa Juliana Barbosa, do bairro Itaúna 2, a festa foi uma diversão para os dois filhos, um de sete e outro de cinco anos, que foram contemplados com brinquedos. “Cheguei cedo, pois sabia que daria muita gente. Gostei bastante porque há tempos nossas crianças não se divertiam no Curral do Caprichoso”, avaliou a mãe.

Ao todo, mais de dois mil brinquedos foram distribuídos as crianças de zero a 12 anos de idade, com apoio de parceiros e simpatizantes do Boi Caprichoso. Para o presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, a realização do evento é a concretização da vontade de muitos sócios. “Realizamos esse evento com apoio de muitas pessoas, seja quem doou os brinquedos, quem participou da organização ou que trouxe seu filho para se divertir. O sentimento que fica é de gratidão por estamos proporcionando algo para os nossos pequenos torcedores”, frisou Babá, acompanhado pelo vice-presidente Jender Lobato.

A Tarde Alegre da Criança será realizada mais uma vez no Natal e retorna de forma permanente a partir do mês de janeiro de 2017, segundo anunciou o presidente. Ao todo, mais de 100 pessoas estiveram empenhadas na organização da Tarde Alegre, especial Dia das Crianças. O evento infantil volta a ser realizado depois de sete anos, assim como o resgate da Marujadinha de Guerra e Troup Mirim.

Assessoria de Imprensa do Boi Caprichoso

