Crianças da escola do Caprichoso recebem fardamento e instrumentos para oficinas

O sócio efetivo e o sócio torcedor do Boi-Bumbá Caprichoso colaboraram diretamente para a reabertura da Escola de Arte Irmão Miguel de Pascalle. Com os recursos oriundos do pagamento de mensalidade foram adquiridos instrumentos e equipamentos para as todas as oficinas do projeto social.A prefeitura Municipal de Parintins fez a doação do fardamento escolar.

Na quinta-feira, 06, o presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá e a gestora da Escola Marilyn Cruz coordenaram a entrega dos equipamentos e fardamento. Durante a solenidade foi destacado o exemplo do apresentador Edmundo Oran que iniciou sua carreira nas oficinas de canto, teclado e violão e hoje é o apresentador oficial do Caprichoso. “Passou um filme em minha cabeça. Chego a me emocionar ao ver crianças que serão o futuro da nossa festa”. Outro exemplo dos frutos da escola de arte é o coordenador do Conselho de Arte, Ericky Nakanome que foi aluno e professor de Desenho.

O Festival Folclórico de Parintins tem como base o projeto social desenvolvido pela Fundação Boi-Bumbá Caprichoso que atende 620 alunos em 13 oficinas na Escola de Arte Irmão Miguel de Pascalle.

“Estamos tirando essas crianças da ociosidade e vulnerabilidade. Elas sairão daqui bem formadas, bons cidadãos para sociedade”, afirma.

O arte educador Carlos Alberto, o Capela, da oficina de percussão se emocionou com o resgate do trabalho social que já formou inúmeros marujeiros que saíram da marujadinha da escola de arte. “É muito gratificante fazer parte dessa escola. Foi muito triste pra mim o período que esteve fechada, mas hoje o presidente Babá, nos deixa muito feliz ao reabrir esse trabalho que me dedico há muito tempo”, comemorou.

O presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, frisou que as ações só acontecem graças à união dos sócios e a colaboração de todos os funcionários da escola de arte Irmão Miguel de Pascalle. “É com muita felicidade que afirmamos que essa escola não fechará as suas portas enquanto estivermos a frente do Boi Caprichoso”, concluiu ao agradecer os sócios, sócios torcedores, ao prefeito Bi Garcia e funcionários da escola de arte.

