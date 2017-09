Crianças da Catedral em festa com boi Carmelinho

Catequizandos e catequistas da paróquia da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, localizada no Centro da cidade de Parintins estiveram em festa nesse sábado, 2 de fevereiro, com a apresentação do boi Carmelinho. Dezenas de crianças e adolescentes se divertiram no evento cultural que aconteceu na Praça da Catedral, com o tema: Boi Carmelinho “Vamos Folclorear”, divididas em batucada, tribos indígenas, vaqueirada e itens individuais.

De acordo com uma das coordenadoras do evento infantil, Raiana Tavares, “essa é a primeira vez que essa festa da paroquia está sendo realizada e graças a Deus e a Nossa Senhora do Carmo deu tudo certo, tendo como resultado a alegria das nossas crianças através do nosso boizinho”.

Segundo Raiana, “planejamos e realizamos esse momento especial para que as nossas crianças da catequese tivessem um momento de lazer, e nada melhor do que apresentar a nossa cultura parintinense que é o boi bumbá, misturada a religiosidade. Também é um modo de aproximar as crianças da cultura fazendo com que elas se divirtam, pulem e brinquem, mas sem esquecer de Jesus Cristo e de Nossa Senhora do Carmo”.

