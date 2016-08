O Cartório da 4º Zona Eleitoral de Parintins apontaram um total de 203 registros de candidaturas, sendo cinco para prefeitos, cinco a vice-prefeitos e 193 a vereadores. De acordo com o técnico judiciário Marivaldo Chaves, “esses pedidos de registros de candidaturas, feitos conforme a resolução do TSE, passam por análise do juiz eleitoral, Fabio Cesar Olintho. O magistrado tem até o dia 12 de setembro para avaliar todos os pedidos registros de candidaturas e julga-las”.

Segundo o Técnico Judiciário, o Cartório Eleitoral recebeu dois pedidos de impugnação de registros de candidatura feitos pelo Ministério Público Estadual (MPE) contra os vereadores Juliano Santana (PDT) e Rai Cardoso (PMDB), além do ex-diretor do SAAE, Lourenço Castro. Juliano Santana teve o pedido impugnado devido a não prestação de contas de sua campanha a deputado nas eleições de 2014. O pedido se impugnação de Rai Cardosos é por causa de uma conta pendente junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) referente ao convênio de nº 69/2009 firmado entre a Liga Independente dos Blocos (Libloc) e a secretaria de Cultura do Estado. Lourenço Castro teve as contas reprovadas como diretor do SAAE.

Seções eleitorais

Marivaldo Chaves destacou o aumento no número de seções na cidade para as eleições de outubro desse ano. “Parintins terá 11 seções a mais nas eleições de 2 de outubro. Esse aumento se deu somente na Zona Urbana. Até a eleição de 2014, o município estava com 210 seções eleitorais. Neste ano, Parintins terá 221 seções em 61 locais de votação, geralmente em escolas da rede pública de ensino. Na cidade serão 35 locais de votação e no interior 26”, informou.

Marivaldo explica ainda que conforme o portal do Superior Tribunal Eleitoral (STE), em Parintins, mais de 64 mil pessoas estão aptas a votar. A Escola com maior número de seções é o CETI/Gláucio Gonçalves, com 16 urnas eletrônicas, onde votam 3.791 eleitores e a Escola Dom Gino Malvestio tem o maior número de votantes, com 4.559 pessoas aptas ao voto, com 12 seções. Temos também 15seções nas escolas Brandão de Amorim. As Escolas Senador João Bosco, Suzana de Jesus Azedo, Irmã Cristine, Tomaszinho Meireles (GM3) e São José Operário disponibilizam oito seções eleitorais.

Aliados

Na disputa por aliados, as coligações que reúnem maior número de candidatos são as que apoiam o candidato do PSDB, Bi Garcia. Ele tem mais de cem candidatos em seis coligações denominadas “Pra Parintins Voltar a Avança”; a candidata do PMDB, Márcia Baranda, tem 33 candidatos em duas coligações “Pra Fazer Diferente”, mas a participação do PP e do PMN em duas coligações pode mudar o quadro .

O candidato do PDT, Messias Cursino, tem 21 candidatos a vereador (a) em coligação única “Parintins Para Todos”; o prefeito Alexandre da Carbrás PSD, que renunciou a candidatura, mas vai disputar com 19 candidatos na coligação “A Força que Vem do Povo”.

O candidato do REDE Sustentabilidade, Adson Ribeiro, terá 13 candidatos na coligação “REDE”. A candidata do PSOL, Maria Altair Navegante, terá 3 candidatos na coligação “Resistência Popular Socialista”.