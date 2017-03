Corpo de Bombeiros oferece curso de salva-vidas em Parintins

Visando prevenir acidentes aquáticos, principalmente afogamentos, na subida das águas durante passeios em balneários públicos e privados em Parintins, a Companhia Independente de Bombeiro Militar (3ª CIBM) ao comando do tenente Francisco Amorim, está realizando um curso de salvamento aquático na cidade.

“Existem vários balneários funcionando no período da cheia, tanto na cidade como no interior. Vamos formar esses guarda-vidas para que eles possam trabalhar preventivamente nesses balneários públicos e privados, além de auxiliar o Corpo de Bombeiros, atendendo ocorrências, presenciadas por eles e ainda capacitar a população, oferecendo questão de segurança”, destacou Francisco Amorim.

Segundo ele, na semana passada, foi realizado uma seletiva com mais de cem participantes, com os testes de aptidão física no Parque Aquático da Associação Comercial, localizada na rua Maués, tendo como resultado 52 candidatos aprovados. “A partir dessa seletiva, formamos dois grupos de 30 alunos, sendo que a primeira turma terá sua aula inaugural na segunda-feira, 06, a partir das 7h30min, ainda no balneário da Associação Comercial. As aulas para a segunda turma deve acontecer a partir do dia 20. O nosso objetivo é formar um grupo de 60 salva-vidas para trabalhar em prol ao município”, ressaltou Amorim.



O Tenente comentou ainda a realização de mais um curso de brigadista florestal para o segundo semestre. “No segundo semestre, vamos realizar outro curso, desta vez, para formar mais um grupo de resgate no combate a incêndio florestal, sendo que ano passado, formamos 219 brigadistas de combate a incêndio Florestal dentro de Parintins”, afirmou o comandante.

As aulas serão ministradas pelos profissionais do CBMAM – 3¤ CIBM.

Kedson Silva/JI

