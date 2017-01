Corpo de agricultor é encontrado na estrada Eduardo Braga

O agricultor Gilson Paixão de Souza, 52, foi encontrado morto na manhã deste sábado, 07, na estrada Eduardo Braga, Comunidade do Macurani, próximo ao clube de campo AABB. As primeiras informações são de um suposto suicídio.

A família da vítima no IML não quis falar sobre o assunto, mas já foram ouvidas pelos investigadores da Polícia Civil que já iniciaram as investigações para elucidar o caso.

O laudo médico expedido pelo legista Jorge de Paula com apoio técnico de Benedito Pimentel aponta uma perfuração profunda na região cervical, ou seja, na região direita do pescoço.

De acordo com o técnico em necropsia, Benedito Pimentel, “hemorragia interna, em decorrência de uma perfuração na traqueia feita por arma branca” foi a causa da morte do agricultor.

Acionado por populares, as polícias Civil e Militar, além de uma guarnição do Corpo de Bombeiros esteveram no local e segundo o sargento Amauri Chagas do CIBM “fomos acionados através do rádio pela Polícia Militar que havia um cadáver próximo a estrada, vítima de possivel suícidio, nos deslocamos até o local e realizamos o apoio com saco de cadáver, onde embalamos, em seguida a remoção foi realizada pela Funerária Bentes até o IML da cidade”.

Kedson Silva/JI

Comentários

comentários