Coreografias do Boi Caprichoso na internet aproximam público da dança das toadas 2017

Torcedores azulados e seguidores do boi de Parintins já podem acessar o canal TV Caprichoso, no YouTube, aprender as coreografias das toadas 2017. O link dos vídeos começou a ser disponibilizado no canal Boi Caprichoso, no Facebook, no dia 09. O material é resultado do trabalho do Conselho de Arte, com participação dos grupos Corpo de Dança Caprichoso (CDC) e Troup Caprichoso.

Dentro do contexto do tema do Boi-Bumbá Caprichoso 2017 “A Poética do Imaginário Caboclo”, uma chácara, localizada as margens do lago Macurani, de propriedade do sócio Simão Assayag, serviu de cenário para as performances dos dançarinos selecionados pelo Conselho de Arte. A produção dos vídeos das coreografias das toadas foi feita pela equipe de TV da Assessoria de Comunicação do Caprichoso.

De acordo com o coordenador de coreografias do Caprichoso, Jair Almeida, a divulgação das coreografias na internet aproxima o público da dança dois pra lá e dois pra cá. “Tudo começou com as coreografias de palco de curral. A última etapa das coreografias é divulgar para o público de fora e as pessoas que gostam do boi conhecerem nossa dança e assim poder fazer essa interação”, pontua.

Conforme o coordenador do CDC, Erick Beltrão, os coreógrafos do Corpo de Dança Caprichoso participaram de mais de 60% das coreografias. “Isso é uma maneira de facilitar para os torcedores aprenderem as coreografias, já que muitos não podem comparecer ao curral ou estão fora de Parintins. Na internet, todo mundo acessa e aprende. Todas as coreografias estão bem fáceis”, ressalta.

