COPA ALVORADA TEM PRIMEIROS CLASSIFICADOS À PRÓXIMA FASE

Atlético Nhamundá e Atlético Caburi (A), assim como o selecionado da cidade de Faro (B) são as primeiras equipes a confirmarem vaga na próxima fase da Copa Alvorada de Futsal. As classificações foram asseguradas após o término dos jogos válidos pela terceira rodada da competição, realizada no Ginásio Elias Assayag, na noite desta quinta-feira, 09.

Pela chave A, o empate em 0 a 0 entre os Atléticos, na primeira partida masculina da noite, foi o suficiente para assegurar as duas equipes na segunda fase da competição.

Invicto na Copa e com 100% de aproveitamento, com três jogos e três vitórias, o time farense, confirmou classificação após a vitória por 4 a 2 sobre a equipe do Carmo Parintins. “Mesmo um pouco cansado, por fazermos dois jogos no meio de semana, graças a Deus e ao empenho de todos os atletas, deu tudo certo e saímos com o resultado positivo”, destacou o jogador Fabrício, autor de dois gols na partida.

Nos outros resultados, o São Francisco venceu de virada a forte equipe da Casa Sony por 3 a 2. Pelo feminino, a Real Santista e a Camisa 10 também venceram.

Classificação

Chave A

1 – Atlético Nhamundá: 07 pontos

2 – Atlético Caburi: 07 pontos

3 – Clube da Bola: 03 pontos

4 – The Red Devils: 01ponto

5 – Palmeiras Zé Açú: 01ponto

6 – Irmã Sá: ainda não pontuou

Chave B

1 – Faro: 09 pontos

2 – Perebas: 07 pontos

3 – Casa Sony: 07 pontos

4 – Carmo PIN: 03 pontos

5 – São Francisco: 03 pontos

6 – Esporte Caprichoso: ainda não pontuou

A terceira rodada prossegue nesta terça-feira, 14, com os jogos entre: Camisa 10 x Real Santistas e Flamengo Itaúna II x Corinthianas (feminino) e pelo masculino se enfrentam: Irmã Sá x The Red Devils (A), Clube da Bola contra Palmeiras Zé Açú (A) e Perebas Futsal versos Esporte Caprichoso (B).

Kedson Silva/JI

