Copa Alvorada: Nhamundá e Faro na final

Com dois jogos emocionantes dentro e fora de ‘casa’, as equipes das cidades vizinhas de Faro (Pará) e Nhamundá levaram a melhor na soma dos dois confrontos da semifinal e disputarão a final da XX edição da Copa Alvorada de Futsal. Os quatro jogos dessa fase, além do apoio dos torcedores, ficou marcado pela entrega dos atletas e a busca dentro de quadra a todo instante pelo gol.

Atlético Nhamundá

No primeiro jogo masculino, o Atlético Nhamundá, por ter vencido o primeiro jogo em ‘casa’ pelo placar de 2 a 1, veio a Parintins para a segunda partida precisando apenas de um empate se classificar, mas foi surpreendido pela forte marcação e entrega dos atletas da equipe do The Red Devils (Barreirinha) que goleou a equipe nhamundaense no tempo normal pelo placar de 6 a 4, levando a decisão da vaga na final para as penalidades. A classificação do selecionado da “Terra do Tucunaré” veio na defesa do goleiro “Facada” e nos pênaltis convertidos em gol pelos jogadores Magal, Baxinho e Ramon, terminando em 3 a 2. “Todos nós estamos de parabens. Falhei durante o jogo, mas graças a Deus, o professor me deu a oportunidade de poder defender a última penalidade e me redimir do meu erro. Agora é focar nos treinamentos, corrigir os erros, pensando na grande final”, destacou o goleiro “Facada”, herói nhamundaense na disputa de pênaltis. Faro Por ter goleado em ‘casa’ de virada por 6 a 3 a equipe parintinense do Perebas Futsal, o selecionado farense veio para essa segunda partida precisava apenas de um empate.

Favorita ao título desse ano, o time paraense voltou a vencer a equipe parintinense, dessa vez pelo placar de 7 a 5, mantendo sua invencibilidade na competição e confirmando o favoritismo na grande final. “Apesar do jogo difícil, graças a Deus e ao empenho de todos os jogadores deu tudo certo. Sabemos que ainda não ganhamos nada. Agora é treinar forte, para entrarmos focados e atentos na conquista desse título tão cobiçado pela equipe e torcedores farenses”, disse o jogador Carlinhos, um dos destaques da equipe e autor de três gols na partida. Feminino:

Real Santistas e Corinthianas na final

Nessa noite, também aconteceu no Ginásio Elias Assayag em jogo único, os dois jogos da semifinal do naipe femininos. Na primeira partida, o selecionado parintinense da Real Santistas derrotou a equipe da cidade de Faro por 2 a 1, com gols de Elizete e Luciana. “Graças a Deus jogamos bem e conseguimos a vitória. Agora é treinar forte para buscar esse bicampeonato”, frisou o treinador Bosco Santos. No segundo confronto desse naipe, as Corinthianas surpreenderam com uma forte marcação e jogando no contrataque, goleou a experiente equipe da PEC Parintins, pelo placar de 4 a 2. O coordenador da competição, Neucelino Santarém convida “os torcedores de Faro, de Nhamundá, de Corinthianas e das Santistas para comparecerem no ginásio Elias Assayag na sexta-feira, 29, e apoiarem suas equipes nas finais”.

Kedson Silva/JI

