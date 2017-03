Copa Alvorada inicia 2ª rodada com ‘chuva’ de gols

Vinte e dois, foram o número de gols marcados nos cinco confrontos que deram início a segunda rodada da primeira fase da Copa Alvorada de Futsal. Os jogos aconteceram na noite de quinta-feira, 02, em Parintins, no Ginásio de Esportes Elias Assayag.

Na primeira partida da noite, pelo naipe feminino, a equipe da PEC Parintins derrotou a Real Santistas pelo placar de 1 a 0.

No segundo confronto desse naipe, a Fênix surpreendeu o forte time do Camisa 10 e venceu por 1 a 0.

Pelo masculino, a equipe nhamundaense aplicou mais uma goleada, dessa vez, em cima do Irmã Sá (7 a 0), assumindo a liderança da chave A com 100% de aproveitamento. No segundo jogo, a juventude do Carmo Parintins deixou de lado o nervosismo da estréia e se recuperou na competição, ao vencer o Sport Caprichoso por 4 a 1.

Na busca da liderança da chave B, as equipes do Perebás Futsal e Casa Sony fizeram um jogo emocionante. O selecionado do Perebás Futsal terminou o primeiro tempo vencendo por 2 a 1, mas sofreu o empate no segundo tempo, terminando a partida em 2 a 2. “Iniciamos a partida vencendo por dois gols de diferença, não tivemos a tranquilidade necessária e sofremos o empate. Agora é levantar a cabeça e corrigir os erros visando a próxima partida”, destacou o goleiro do Perebás Futsal, Ramon.

Para um dos dirigentes do time da Casa Sony, Jodson Souza, popular ‘Joinha’, “apesar do primeiro ano da equipe, estamos mostrando em quadra que não viemos só participar, estamos treinando forte em busca de lutar pelo título”.

A segunda rodada prossegue na terça-feira, 07, com os confrontos entre Atlético São Francisco versos Seleção de Faro, Palmeiras Zé Açú contra Atlético Cabury e fechando a rodada, jogam The Red Devils de Barreirinha e Clube da Bola.

