Copa Alvorada: Faro e Nhamundá jogam em ‘casa’ no primeiro confronto da semifinal

Por terem feito melhor campanha na primeira fase da competição, as equipes do Atlético Nhamundá e Faro jogaram em ‘casa’ o primeiro confronto da semifinal da 20ª edição da Copa Alvorada de Futsal. A informação é do coordenador do evento esportivo, Neucelino Santarém. “Devido a Semana Santa, a competição foi paralisada e retornará no próximo final de semana com os dois primeiros confronto da semifinal, sendo um na cidade de Nhamundá e o outro em Faro”, afirmou.

Sobre o retorno da competição, Neucelino reafirma que ” no dia 22 (sábado) jogam no ginásio Edinei Rocha, em Nhamundá: Atlético Nhamundá contra The Red Devils de Barreirinha e no dia 23 (domingo) no ginásio do Murumbizinho, na cidade de Faro, se enfrentam: Faro e o representante parintinense Perebas Futsal.

O Coordenador da competição comunica que “o segundo jogo dessa fase, acontecerá em Parintins, no ginásio Elias Assayag, no dia 25 (terça-feira)”. Ele comenta ainda que “o sistema de disputa dessa fase e da final, será a mesma da fase anterior. Serão dois jogos, um de ‘ida’ e o outro de ‘volta’, e a equipe que somar mais pontos nos dois confrontos serão as finalistas desse ano”.

Semifinal feminina

Os confrontos femininos para as semifinais também já foram definidos e também acontecerá no dia 25, em Parintins, no ginásio de esportes Elias Assayag, com as partidas entre: Real Santistas versos Faro e PEC Parintins contra Corinthianas. “Nesse naipe, a classificação para a final é decidida em jogo único”, finalizou Santarém.

Kedson Silva/JI

