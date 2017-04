Copa Alvorada: Faro conquista título inédito

O pontapé inicial para a grande final da XX edição da Copa Alvorada de Futsal, do naipe masculino, entre as equipes de Faro e Atlético Nhamundá foi dado pelo prefeito Bi Garcia e pelo vice Tony Medeiros.

Quem compareceu ao ginásio Elias Assayag na noite de sexta-feira, 28, prestigiou um jogo emocionante e de forte marcação, além da entrega por parte dos atletas na busca pelo gol e pelo título de campeão 2017.

Em jogo único, com jogadas disputadas lance a lance e com o apoio de um ginásio lotado, o confronto foi decidido em detalhes, prevalecendo no final a experiência do time de Faro, que venceu a partida pelo placar de 2 a 1, com dois gols do pivô Carlinhos, conquistando pela primeira vez o título de campeão da Copa Alvorada de Futsal.

Para o artilheiro da noite Carlinhos, “Graças a Deus deu tudo certo, parabenizo a todos os jogadores nhamundaenses a qual eu já fui campeão pela excelente partida. Estou muito feliz de ter feito os gols e conquistado mais um título, dessa vez pela equipe de Faro”. Na disputa de 3º lugar, deu The Red Devils de Barreirinha que venceu o Perebas Futsal também por 2 a 1.

Nas Penalidades:

Real Santistas bicampeã Com o empate em 0 a 0 no tempo normal, o título da XX edição da Copa Alvorada do naipe feminino, entre Real Santistas e Corinthianas, foi decidido nos pênaltis. Nas penalidades a Real Santistas venceu por 3 a 1 e sagrou-se bicampeã da Copa Alvorada de Futsal com gols de Raquel, Luciana e da goleira Sônia que saiu do banco de reservas e virou heroína da conquista do título 2017, defendendo também uma das penalidades. “Estou muito feliz. Estava no banco e foi escolhida para defender as penalidades. Graças a Deus deu tudo certo, defendi uma das penalidades e fiz o gol que deu o título de campeão para esse time que merece ser campeão, por tudo que passamos para chegar até mais essa conquista”, frisou a goleira Sônia.

O selecionado da Real Santistas foi bicampeã com o futsal de Sônia Garcia, Darliane Carvalho, Raquel Valente, Julinelza Ribeiro, Elizete Souza, Liliane Souza, Lediana Marques, Luciana Tavares, Patrícia Jacaúna, Raiana Souza, Amanda Campos e Maiara Soares, além da comissão técnica formada por Jane Portinho e Tarcísio Pontes, com apoio do presidente do clube, Bosco Santos. ” Mais uma vez eu só tenho a agradecer, as atletas, a comissão técnica, aos patrocinadores, em especial ao prefeito Bi Garcia, por acreditar junto comigo nessas meninas”, destacou Bosco Santos. Nesse naipe, o time de Faro derrotou a equipe do PEC Parintins pelo placar de 4 a 3 e ficou com a terceira colocação no campeonato. A jogadora santista Elizete por ter feito 10 gols, recebeu o troféu de artilheira da competição.

Anny Santos coroada rainha

Além dos grandes jogos, a noite de sexta-feira, 28, também foi destacada pela cerimônia de coroação de Anny Souza, 19, representante da equipe do Perebas Futsal, eleita na terça-feira, 23, Rainha da Copa Alvorada desse ano. Sobre o momento marcante, Anny Santos comenta que “estou muito feliz. Esse é um momento único e agradeço a todas as pessoas que me ajudaram e confiaram em mim, principalmente aos meus amigos, minha família e o time do Perebas Futsal. A entrega da coroa e a faixa de rainha foi entregue pela Rainha da Copa Alvorada do ano passado Emily Vitória. Além da coroa e a faixa de rainha, a nova majestade do torneio esportivo, recebeu R$ 1.000,00 (mil reais) de premiação.

Apoio da Prefeitura à Copa Alvorada é reconhecido durante final da competição

Por reconhecer a grandiosidade e a importância da competição para Parintins e a região do Baixo Amazonas, a Prefeitura deu total apoio para a realização da 20ª edição da Copa Alvorada de Futsal, considerada como o maior campeonato da modalidade no interior do Amazonas.

O evento desportivo iniciou no dia 20 de fevereiro e encerrou-se na noite desta sexta-feira (28) com jogos entre os times Real Santistas x Corinthianas na final feminina, e Atlético Nhamundá x Selecionado de Faro na final masculina. As partidas foram realizadas no ginásio de esportes Elias Assayag.

Neste ano, a Copa Alvorada voltou a ter como parceira a Prefeitura de Parintins, que foi uma das principais patrocinadoras da competição com ajuda financeira para a logística e premiações do evento.

Reconhecendo o apoio do Município, a organização da Copa convidou o prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros para participarem da cerimônia de encerramento. Ao chegarem no ginásio Elias Assayag, Garcia e Medeiros foram recepcionados com aplausos pelo público presente em reconhecimento ao apoio dado à competição.

Para Bi Garcia, o evento desportivo tem um papel social muito importante para Parintins. “Demos todo o auxílio necessário para que esta competição fosse realizada porque reconhecemos que ela é fundamental no fomento do esporte, cidadania e lazer a nossos jovens e a toda nossa população. Por isso, sempre apoiaremos eventos desta grandiosidade”, salientou Bi Garcia.

O vice-prefeito Tony Medeiros salientou que a Copa Alvorada tornou-se grandiosa em virtude da união que faz entre Parintins e as cidades vizinhas durante sua realização. “Através deste campeonato, fazemos intercâmbio com nossos irmãos das cidades próximas a nossa Ilha. É muito louvável que isso ocorra porque unimos ainda mais a nossa região através do esporte”, frisou.

Na edição de 2017, a Copa Alvorada de Futsal contou com a participação de times de Parintins, Barreirinha, Nhamundá e Faro-PA nas modalidades masculina e feminina.

