Copa Alvorada de Futsal volta a ter apoio da Prefeitura de Parintins

O prefeito Bi Garcia falou do interesse da Prefeitura em administrar o Ginásio de Esportes Elias Assayag.

O maior campeonato de futsal do Baixo Amazonas, a Copa Alvorada, disputada por equipes de Parintins (sede), Nhamundá, Barreirinha, além de um selecionado do Estado do Pará, esse ano chega a sua 20ª edição e volta a ter o apoio da Prefeitura Municipal de Parintins na realização do evento.

O anúncio de apoio a competição, foi feito pelo prefeito Frank Bi Garcia (PSDB) ao repórter da Rádio Alvorada, Clemer Carneiro. “A prefeitura vai dar apoio ao evento esportivo na forma de patrocínio. Vamos dá a nossa parcela de contribuição para que a gente possa participar desse grande campeonato de futsal, para que as equipes e os torcedores possam ver realmente o verdadeiro desporto parintinense”, afirmou Bi Garcia.

Sobre a importância da realização do evento que chega a sua 20¤ edição, Garcia destaca que “a direção e toda equipe da Rádio Alvorada está de parabéns, por apostar no esporte, contribuindo com a juventude parintinense, não só na competição, mas na saúde, no lazer, além de preparar os jovens para o exercício da cidadania, além de ajudar no trabalho social, tirando jovens do caminho das drogas e da delinquência, consagrando-os em suas habilidades no futsal”.

Investimentos

Bi anunciou ainda a construção na cidade do maior ginásio esportivo do interior do Estado, além do interesse da Prefeitura em administrar o Ginásio de Esportes Elias Assayag, arcando com as despesas de manutenção e restruturação do ginásio que é de responsabilidade do Governo do Estado desde a sua inauguração em 1980.

“É lamentável que a gente continua nesse momento de crise. É verdade que eu anunciei grandes investimentos, mas são verbas carimbadas no que se refere a obras e investimentos”, finalizou o prefeito.

